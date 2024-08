Gwiazda KSW za kratami! "Kompletnie niezrozumiałe"

19 marca 2022 r. Daniel Rutkowski przegrał z Salahdine'em Parnasse'em w walce o pas mistrza wagi piórkowej federacji KSW. Dla Polaka była to druga walka po tym, jak w październiku 2021 r. pokonał on Filipa Pejicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarobią Adamek i Don Kasjo za walkę na Narodowym?

Od przegranego pojedynku z Francuzem Rutkowski stoczył pięć pojedynków, z czego przegrał tylko jeden. Polak pokonał Reginaldo Vieirę, Loma-Alego Eskijewa, Adama Soldajewa i Julio Cesara Nevesa Jr., przegrywając jedynie z Patrykiem Kaczmarczykiem.

Ostatnią walkę Rutkowski stoczył w marcu tego roku w Gorzowie Wielkopolskim. I nie wiadomo, kiedy czołowy zawodnik wagi piórkowej wróci do oktagonu. Wszystko przez to, że jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", Rutkowski trafił za kratki.

"Jak ustaliliśmy, zatrzymano go w związku ze śledztwem prowadzonym w Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu, ale śledczy nie informują, czego ono dotyczy, jakiej treści zarzut przedstawiono zatrzymanemu i czy jest on jedyną osobą podejrzaną w tej sprawie. Oficjalny komunikat ma być opublikowany w ciągu najbliższych dni. (...) Sportowca wyprowadzono w kajdankach z jego domu na Glinicach" - poinformowano.

"Rutkowskiego zatrzymano w piątek nad ranem. Jak relacjonowali świadkowie, przed jego dom na Glinicach podjechały policyjne samochody z uzbrojonymi policjantami. Sportowca z domu wyprowadzono w kajdankach, a jego dom przeszukano" - dodano.

Daniel Rutkowski zatrzymany

Rutkowski nie czekał długo z wydaniem oficjalnego oświadczenia. "W dniu 23 sierpnia doszło do zatrzymania Daniela Rutkowskiego przez nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Został on zatrzymany w domu, w którym przebywał ze swoją żoną oraz małoletnim dzieckiem. Zatrzymanie miało spokojny przebieg, zarówno Daniel jak i jego najbliżsi są całą sytuacją zaskoczeni, ale przede wszystkim zszokowani" - napisano.

"Danielowi postawiono zarzuty, które są dla niego kompletnie niezrozumiałe jak i również dla ustanowionego przez niego obrońcy. Ponadto, na ten moment nie przedstawiono dowodów, z których mogłaby wynikać wina oraz zasadność stawianych oskarżeń. W obecnej chwili czekamy na rozpatrzenie środka odwoławczego na zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i wyjaśnienie faktycznej podstawy oskarżenia" - dodano.

"Przypominamy o zasadzie domniemania niewinności i prosimy wszystkich o powstrzymanie się od przedwczesnego osądu Daniela Rutkowskiego. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny i umożliwienie ustanowionemu w sprawie obrońcy czynienie starań o jak najszybsze dojście do prawdy, która to dla Daniela będzie przepustką do odzyskania utraconej normalności. Nadmienia się, że jest to jedyny i ostatni komentarz w wyżej opisanej sprawie" - podsumowano.

Rutkowski w zawodowej karierze odbył 22 pojedynki. 17 z nich wygrał, cztery przegrał, a jeden nie miał rozstrzygnięcia.