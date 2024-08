"Boxdel" ujawnia treść rozmowy z Szeremetą. Wiadomo, co było na zdjęciu

Przed igrzyskami w Paryżu nazwisko Julii Szeremety było znane głównie w środowisku bokserskim, a także wśród zagorzałych fanów śledzących dyscyplinę. Jednak wicemistrzostwo olimpijskie zdobyte przez nią we Francji zmieniło wszystko. Jej efektowny styl walki, duży luz w ringu oraz pewność siebie zapewniły jej przychylność ogromnej rzeszy fanów. Już w trakcie igrzysk było to mocno widać, ale nawet i po nich zainteresowanie pięściarką nie gaśnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Popko zaprasza na AL-KO Superpuchar Polski. "Siatkówka żeńska jest na fali wznoszącej"

Julia Szeremeta w centrum zainteresowania

Szeremeta regularnie pojawia się w mediach, a także różnych programach jak choćby "Hejt Park" na Kanale Sportowym na YouTube. Urządziła sobie tam nawet krótki sparing z jednym z prowadzących Maciejem Turskim. Pojawiły się też głosy, że popularność Szeremety może sprawić, iż wkrótce zawalczy na gali freakfightowej typu Clout MMA lub Fame MMA. W tym kontekście wypowiedział się współzałożyciel tej drugiej federacji Michał "Boxdel" Baron.

Fame MMA sięgnie po Szeremetę? Boxdel ujawnia, że rozmawiał z medalistką

Podczas transmisji na żywo na kanale Aferki (z udziałem także Amadeusza "Ferrari" Roślika oraz Macieja "Zony" Zoniuka), Baron poruszył temat właśnie wicemistrzyni olimpijskiej w boksie. Podkreślił, że choć póki co jej trener wykluczył taką ewentualność, to możliwe, iż w przyszłości się zdecyduje. Ujawnił też, że świeżo po zdobyciu medalu pisał do Julii Szeremety, a ta mu odpisała. Co było w wiadomości?

- Ja jestem bardzo chętny zaangażować Julię do Fame i nawet jej pisałem po zdobyciu medalu gratulacje. Ona mnie followuje w mediach społecznościowych, odpisała mi, wysłała fotkę z medalem. Także Julia Szeremeta w Fame? Może, może... - powiedział Michał Baron.