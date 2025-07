Media: Gwiazda Fame MMA usłyszała zarzuty. Potężna afera

Niedawno Prokuratura Okręgowa w Legnicy opublikowała komunikat nt. zakończenia śledztwa dotyczącego "zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym organizowaniem gier na automatach, udzielaniem środków odurzających oraz paserką" - czytamy.

Gwiazda Fame MMA oskarżona

W sumie oskarżono 30 osób: 22 kobiety i 8 mężczyzn. O udział w grupie przestępczej oskarżono 25 osób. Pozostali odpowiedzą za paserkę i pomocnictwo przy organizowaniu nielegalnych gier oraz pomoc do kradzieży. "Trzon grupy stanowiły 4 osoby. Jej twórcą i osobą kierującą był 42- letni Kamil Sz. ps. Cygaro. Jej podstawowy skład stanowili również 51-letni recydywista Ryszard B., 24-letni Patryk T. i 29-letni Denis L. Pozostałe osoby stały nisko w hierarchii i głównie wykonywały polecenia ww." - poinformowano.

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze "Przeglądu Sportowego" Onet - jednym z oskarżonych jest gwiazda freak fightów i federacji Fame MMA. "Niektóre osoby w sieci dostrzegły, że imię i pierwsza litera nazwiska, wiek oraz miasto, z którego pochodzi oskarżony (Głogów) pokrywają się w pełni z danymi doskonale znanego freak fightera, który od dłuższego czasu jest gwiazdą federacji FAME MMA. I rzeczywiście, udało nam się nieoficjalnie potwierdzić, że to właśnie ulubieniec wielu fanów freaków — Denis L. — znalazł się na liście osób oskarżonych przez legnicką prokuraturę" - pisze serwis w swoim artykule.

Jaka kara grozi oskarżonym?

Prokuratura informuje, że grupa działała na terenie powiatów głogowskiego i górowskiego w okresie co najmniej od 25 maja 2021 r. do 31 maja 2023 roku. "Głównym przedmiotem działania grupy było urządzanie nielegalnych gier hazardowych. Na potrzeby ich urządzania zostało pozyskanych pięć lokali (cztery w Głogowie i jeden w Górze), w których zainstalowano 13 automatów do gier. Pomieszczenia przystosowano do prowadzenia ww. działalności w taki sposób, że szyby w oknach oklejono specjalną folią, która nie pozwalała na wgląd do lokalu, ale umożliwiała obserwację tego, co dzieje się na zewnątrz" - czytamy na stronie Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Sprawę rozpozna Sąd Okręgowy w Legnicy. Prokuratura przypomina, że za urządzanie nielegalnych gier hazardowych grozi kara grzywny od 10 do 720 stawek dziennych (stawka dzienna w 2021 r. – od 93,33 zł do 37.333 zł) albo kara pozbawienia wolności do lat 3 lub obie te kary łącznie. Za taki czyn odpowiedzą 2 osoby.

"Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu sąd może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary, co oznacza zagrożenie karą do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego podwójnie, a zatem do 6 lat pozbawienia wolności. Za taki czyn odpowiedzą 24 osoby" - czytamy.

"Za udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Odpowie za ten czyn 5 oskarżonych. 25 osób odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej z art. 258 § 1 kk, za co samoistnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (w okresie 2021-2023). Za sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi grozi kara grzywny" - zakończono.

Pełną treść komunikatu można znaleźć na stronie Prokuratury Okręgowej w Legnicy.