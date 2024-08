Oto co czeka Świątek! Wylosowano drabinkę US Open

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Igi Świątek. Najpierw polska tenisistka musiała uporać się z rozczarowaniem, wynikającym z braku złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których zdobyła brąz. Następnie po krótkim urlopie wróciła na korty twarde, aby rywalizować w Stanach Zjednoczonych. W "tysięczniku" w Cincinnati przegrała w półfinale z Aryną Sabalenką, która triumfowała w całej imprezie, stając się główną faworytką do zwycięstwa w US Open.

Wszystko jasne. Świątek poznała drabinkę na US Open

Zmagania na kortach Flushing Meadows trwają już od poniedziałku - mowa o kwalifikacjach, a turniej główny rusza w niedzielę 26 sierpnia, ale największe gwiazdy tenisa - w tym Iga Świątek - biorą udział w pokazowych spotkaniach. Polka w środę wystąpiła w deblu w parze z Sebastianem Kordą, 16. tenisistą świata. Po przeciwnej stronie stanęła Jasmine Paolini, rywalka Świątek z finału Rolanda Garrosa, oraz jej rodak, Matteo Berrettini. Wygrał włoski duet.

Natomiast w czwartek rozlosowana została drabinka. Na jej szczycie z "jedynką" tradycyjnie znalazła się Iga Świątek, dla której to 117. tydzień w roli liderki rankingu WTA. Polska tenisistka jest triumfatorką US Open z 2022 roku. To jej jedyny tytuł wielkoszlemowy zdobyty poza Roland Garros. Tegoroczną edycję turnieju w Nowym Jorku Iga Świątek zainauguruje starciem z kwalifikantką. Jej nazwisko poznamy w najbliższej przyszłości.

Niestety w kwalifikacjach przepadły Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, ale w turnieju głównym zobaczymy także Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette. Fręch w pierwszej rundzie czeka starcie z Belgijką Greet Minnen (75. WTA), natomiast Linette zmierzy się z Ivą Jovic (387. WTA), która gra dzięki dzikiej karcie.

Już w pierwszej rundzie kobiecego turnieju nie zabraknie hitów. Jelena Ostapenko zagra z dwukrotną triumfatorką tej imprezy Naomi Osaką, która gra dzięki dzikiej karcie. Z kolei inna mistrzyni US Open - Bianca Andreescu skonfrontuje się z Jasmine Paolini, czyli finalistką dwóch ostatnich turniejów wielkoszlemowych.

Rozlosowano także drabinkę mężczyzn. Hubert Hurkacz na inaugurację zmierzy się z kwalifikantem. Być może będzie to Maks Kaśnikowski lub Kamil Majchrzak, którzy w czwartej zagrają o miejsce w turnieju głównym.