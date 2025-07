Grbić ma już dość. Chce iść po pomoc do kościoła

Niektórzy już żartobliwie mówią o klątwie, ale to taki śmiech przez łzy. Nikola Grbić skorzystał już bowiem z czwartego podejścia do obsady funkcji kapitana reprezentacji Polski w tym sezonie. Ostatnia kontuzja Aleksandra Śliwki sprawiła, że trener wicemistrzów olimpijskich z Paryża musiał także szukać zastępstwa dla swojego dotychczasowego planu awaryjnego. Po środowym meczu Ligi Narodów z Iranem (3:2) zarówno szkoleniowiec, jak i jego siatkarze liczą, że limit pecha już wyczerpali. Tylko że tak samo myśleli już wcześniej.

Smutny debiut Kochanowskiego. "Mam nadzieję, że to tylko zabobon"

Kapitan w reprezentacji Polski kadetów, kapitan w reprezentacji Polski juniorów i teraz - po ośmiu latach przerwy - także kapitan seniorskiej drużyny narodowej. Jakub Kochanowski jednak od razu po wygranym 3:2 w środowy wieczór meczu z Irańczykami podkreślał w rozmowie z dziennikarzami dwie rzeczy. Po pierwsze, trudno mu było się cieszyć z tego debiutu. A po drugie, nie czuje się wcale kapitanem ekipy, z którą w ostatnich siedmiu latach zdobył wiele cennych medali.

- Co czułem? Głównie smutek, bo to jednak Olek Śliwka powinien tutaj stać z belką pod numerem. Trzymam za niego mocno kciuki, by wrócił jak najszybciej - zaznaczył, nawiązując do przyjmującego, który na wtorkowym treningu w Gdańsku doznał kontuzji stopy wykluczającej go - zgodnie z komunikatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej - z gry w tym tygodniu. A wydaje się, że na tym przymusowa przerwa się nie skończy.

Dlaczego zaś Kochanowski nie czuje się kapitanem kadry? - Jestem tylko w zastępstwie. Takim pełniącym obowiązki. Bo kapitanem jest Bartek Kurek i dopóki on nie powie oficjalnie, że się z tego wypisuje, to nikt na pewno nie przejmie tego stanowiska - podkreślił zaliczany do ścisłej światowej czołówki środkowy.

Śliwka zdążył jeszcze zagrać w tym roku kilka meczów jako ten zastępczy kapitan. Podobnie było z Rafałem Szymurą, który sprawował tę funkcję na początku sezonu, gdy czołowi kadrowicze dopiero rozpoczynali treningi w Spale. Ostatecznie jednak obaj po kilku spotkaniach dołączyli na liście kontuzjowanych do znajdującego się na niej od początku przygotowań Kurka. Czy można mówić o klątwie kapitana?

- Mam nadzieję, że to tylko zabobon. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie i generalnie nikomu z nas - niezależnie od tego, czy gra z belką kapitańską, czy nie - nic już nie będzie. Bo już chyba swoje wycierpieliśmy - zaznaczył Kochanowski.

Grbić tylko machnął ręką. Wizyta w kościele na ratunek?

Ta lista kontuzjowanych rzeczywiście jest u Biało-Czerwonych w tym sezonie długa. Z trzech atakujących, których Grbić rozważa pod kątem wrześniowych mistrzostw świata, aż dwóch do niedawna było wyłączonych z gry. Poza Kurkiem kłopoty zdrowotne miał bowiem także Bartłomiej Bołądź. Na pierwszy mecz w drużynie narodowej wciąż czeka też m.in. przyjmujących Bartosz Bednorz, a po drodze przymusowe przerwy mieli m.in. Mateusz Poręba i Artur Szalpuk. Od kilku dni pauzuje Sebastian Adamczyk i wciąż trwa czekanie, by w ogóle do kadry w tym roku dołączył Norbert Huber.

Na wzmiankę o klątwie kapitana Grbić tylko machnął ręką, pokazując, że w takie rzeczy nie wierzy. Ale z poważną miną przyznał, że sam nie wie, skąd aż taki wysyp problemów zdrowotnych w kadrze w tym sezonie.

- Przyszło mi nawet do głowy, że nie byłoby złym pomysłem pójść do kościoła - zaznaczył szkoleniowiec, żegnając się przy tym.

Można wtedy było sobie przypomnieć jego słowa z początku poprzedniego sezonu. Wtedy na przestrzeni kilku miesięcy trzech reprezentantów Polski doznało złamania palca. W sezonie klubowym dotyczyło to Śliwki i Kochanowskiego, a na początku zgrupowania kadry pecha miał Michał Gierżot.

- Nie wiem, skąd aż tyle takich urazów. Ale myślę, że powinniśmy pójść do kościoła i polać wodą święconą palce reszty chłopaków - skwitował wtedy w swoim stylu Serb.

W kluczowym momencie tamtego sezonu - podczas igrzysk - kłopoty też nie omijały całkiem Polaków. Najpierw kostkę podkręcił Tomasz Fornal, potem uraz stopy wykluczył z udziału w meczach strefy medalowej Mateusza Bieńka, a w półfinale kontuzji nabawili się rozgrywający Marcin Janusz i libero Paweł Zatorski. Dwaj ostatni wystąpili w finale nafaszerowani środkami przeciwbólowymi.

Swoją teorię na temat obecnego pecha kadrowiczów ma Kochanowski. - Może jest to po prostu wyrównanie wcześniejszego szczęścia? Bo w poprzednich latach te kontuzje nas raczej jednak omijały. Nie mieliśmy wiele urazów. Zdarzały się pojedyncze i raczej pod koniec turniejów. Ale bierzemy, co mamy. Trener bardzo często mawia w takich sytuacjach, że wygrywa się tym, co się ma, a nie tym, co powinno się lub chciałoby się mieć. I z tą myślą będziemy szli przez cały sezon i taką drużyną, jaką będziemy mieli dostępną, będziemy próbowali wygrywać wszystko, co się da - podkreślił środkowy.

Leon gotowy na wszystko. Czekanie na Bednorza. Jeden kłopot z głowy

Grbić więc kombinuje. Śliwka miał być dla niego dodatkowo opcją awaryjną w przypadku kłopotów zdrowotnych nominalnych atakujących. Wobec jego kontuzji sięgnął po kolejną opcję - w środę chwilowo testował pod tym kątem Wilfredo Leona. Jak opowiadał potem Sport.pl, wpadł na ten pomysł dopiero podczas meczu. Czy w kolejnych dniach nadal będzie z tego korzystał? Nie da się wykluczyć, choć ma wielką nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Problemu z nową rolą na boisku nie ma sam Leon.

- Na jakiej pozycji będę potrzebny, na takiej postaram się być gotowy. Te kolejne kontuzje są ciężkim momentem. Nieważne nawet, na czym dokładnie polega problem i na jak długo eliminuje kogoś z gry. To trudne chwile, które wpływają na całą drużynę. Dlatego trener prosił, aby każdy z nas dał teraz trochę więcej z siebie - wspominał pochodzący z Kuby przyjmujący.

W środę Polacy zagrali z tylko trzema graczami na tej pozycji. To efekt kontuzji Śliwki i faktu, że skład zgłoszono przed feralnym treningiem i potem nie można było już dokonać zmiany, mimo że formalnie deadline upływał w środę w południe. Można się spodziewać, że w czwartkowym meczu z Kubańczykami będzie już czwórka przyjmujących, a stawkę powinien uzupełnić Szalpuk. Z drużyną przebywa cały czas też Bednorz, ale Grbić nie kryje, że choć ten pod względem zdrowotnym teoretycznie może już grać, to brakuje mu jeszcze odpowiedniej dawki treningu na wysokim poziomie.

- Każdy zawodnik potrzebuje kilku tygodni takich treningów, by przygotować się do grania na wysokim poziomie. Nie chcę się śpieszyć, bo podczas meczu nie można pewnych rzeczy kontrolować i grać zachowawczo. Wtedy każda piłka musi być na 100 procent, więc jak nie jesteś gotowy, to jest ryzyko nawrotu kontuzji i zakończenia sezonu kadrowego - tłumaczył szkoleniowiec.

Ale przyznał, że w jego planach jest, by dać szansę Bednorzowi jeszcze w Gdańsku. Zostawia sobie jednak furtkę, by obserwować rozwój sytuacji. A co dalej ze Śliwką? Ma przejść kolejne badania, po których powinna pojawić się kolejna informacja w jego sprawie. Obserwując jednak przedstawicieli sztabu szkoleniowego w środę i rozmawiając w kuluarach w Gdańsku, można było odnieść wrażenie, że jego nieobecność nie ograniczy się do turnieju LN w Ergo Arenie.

Dlaczego zaś Grbić w miejsce Śliwki na nowego zastępczego kapitana wybrał akurat Kochanowskiego? - A dlaczego nie? - odpowiedział najpierw z lekkim uśmiechem pytaniem na pytanie. Ale po chwili przyznał, że środkowy ma odpowiedni do tej funkcji charakter.

- Powiedziałem mu przed środowym meczem, że nie chciałbym, aby ta rola stanowiła dla niego dodatkowe obciążenie. On na to tylko machnął ręką i zapewnił, że wszystko będzie OK - dodał trener.

Po tym względem więc wydaje się, że uniknął problemu, który dotyczy - lub dotyczył - Kurka i Śliwki. Serb opowiadał wcześniej, że w przypadku tej dwójki klasowych zawodników rola kapitana bywała dla nich przytłaczająca. Brak takiego kłopotu w przypadku Kochanowskiego to miła odmiana po kolejnych dawkach pecha, z którymi musi sobie radzić szkoleniowiec Polaków w tym sezonie.