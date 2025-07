Wstrząsający wypadek. Nie żyje legendarny Felix Baumgartner

O Feliksie Baumgartnerze w 2012 r. usłyszał cały świat i to nie tylko ten sportowy. Wówczas jako pierwszy człowiek w historii wykonał skok ze stratosfery, czym niewątpliwie przeszedł do legendy. Niestety w czwartek doszło do potwornej tragedii z jego udziałem. Jak podają austriackie media, 56-latek miał wypadek na paralotni, w wyniku którego zmarł.