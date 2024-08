Szokujący koniec walki wieczoru Prime MMA już po pierwszej rundzie!

Było wiele złej krwi przed galą Prime MMA 9 między Natanem "Krakenem" Marconiem a Danielem "Magicalem" Zwierzyńskim. Pierwszy z nich siedmiokrotnie gościł na galach freak fightowych, na których odniósł zaledwie dwie wygrane, a poniósł pięć porażek. Z kolei "Magical" po blisko sześciu latach ponownie zagościł w oktagonie. Dotychczas walczył na dwóch pierwszych galach Fame MMA, na których poniósł dwie porażki.

Natan Marcoń sprawił, że Daniel Zwierzyński nie miał sił na gali Prime MMA 9

We wrocławskiej Hali Stulecia Marcoń i Zwierzyński zmierzyli się w formule bokserskiej, ale w małych rękawicach z MMA. W pierwszej rundzie obaj panowie nie szczędzili sobie razów. "Magical" włożył przypadkowo palec w oko rywala, rozbił mu nos, ale pod koniec rundy to on padł na matę oktagonu i był liczony!

Tak obaj dotarli do końca rundy. Zwierzyński ledwo stał na nogach, Marcoń tańczył w oktagonie, ale wydawało się, że za chwilę rozpocznie się druga runda. Jednak "Magical" nie wyszedł do drugiej rundy! Tłumaczył zaraz po walce, że nic nie widział na oczy i dlatego poddał starcie. Nic nie wspominał o tym, że praktycznie wypluł płuca. I tak gala Prime MMA 9 przeszła do historii. "Magical" siedział wyczerpany, a Marcoń tańczył uradowany.

