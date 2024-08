Ewa Swoboda szczera aż do bólu. Nie czuje się bezpieczna

Po szóstym miejscu na ubiegłorocznych mistrzostwach świata Ewa Swoboda potwierdziła przynależność do grona najlepszych sprinterek. Ale wielka szkoda, że nie zdołała wystąpić w finale biegu na 100 metrów na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024.

Swobodzie zabrakło zaledwie 0,01 s, żeby awansowała do finału (w półfinale miała czas 11,08 s). Znacznie lepszy wynik - 10.99 s - Swoboda uzyskała dzień wcześniej w eliminacjach. Ale wtedy na Stade de France panowały inne warunki: nie było tak wietrznie i wilgotno.

- Ten piątkowy wynik pozwolił mi myśleć, że jest dobrze. Ten czas osiągnęłam w południe, a to pozwalało myśleć, że wieczorem może być jeszcze szybciej. To jest jednak inny dzień i inne bieganie. Nie będę też zwalała na okres, który teraz mam. Po prostu zabrakło jednej setnej sekundy. Może zabrakło cierpliwości. Nie wiem, co się stało - analizowała Swoboda.

Zawodniczka zapowiedziała, że poprawić swoje dziewiąte miejsce z tych igrzysk spróbuje za cztery lata, na igrzyskach w Los Angeles. Wtedy będzie miała 31 lat. I uważa, że nadal będzie należała do światowej czołówki.

Kawał roboty. Ale jest „ale"

Stałą przynależność do grona najlepszych Swoboda potwierdziła w Paryżu. Ale przyznała, że nie spełniła marzenia. - Ciężko mi jest być szczęśliwą - mówiła po półfinałach. - Ja wiem, że to jest kawał super roboty, że to jest fajna sprawa. Ale, no, to za mało - dodawała szczerze.

Na pytanie czy teraz zamierza dokądś się wybrać i coś zobaczyć w dniach między swoim startem indywidualnym a rywalizacją sztafet 4x100 m, Swoboda odpowiedziała wprost: – Nie, nie, bo nie uważam, żeby to było dobre miejsce, żeby dziewczyny same chodziły po Paryżu. Pozwiedzam sobie wioskę, bo nie byłam w kilku miejscach. Jutro mój brat przychodzi do wioski, jest tutaj, co było dla dużym zaskoczeniem dla mnie. Tak więc jutro spędzę rodzinny dzień i będę miała luz.