Oficjalnie: Były piłkarz Realu w Jagiellonii! Zagrał 29 meczów w La Liga

Jagiellonia Białystok rozpocznie rywalizację w sezonie 25/26 od domowego meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, który odbędzie się 18 lipca. Do tego czasu zespół Adriana Siemieńca cały czas się wzmacnia i uzupełnia luki. Do tej pory do Jagiellonii dołączył m.in. Bernardo Vital z Realu Zaragoza, Dimitris Rallis z Heerenveen, Louka Prip z Konyasporu, Dawid Drachal z Rakowa Częstochowa, Yuki Koabyashi z Portimonense i Bartłomiej Wdowik z Bragi. A na tym nie kończą się transferowe działania Jagiellonii.

Jagiellonia ma już następców Hansena i Czurlinowa. Były zawodnik młodzieżówki Realu Madryt

Jagiellonia poinformowała w oficjalnym komunikacie, że nowym skrzydłowym w zespole Adriana Siemieńca został Alejandro Cantero, który pozostawał bez klubu od początku lipca. Hiszpan podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. W ten sposób Jagiellonia zapełniła lukę po odejściu Czurlinowa, Semedo i Hansena. Cantero będzie czwartym Hiszpanem w zespole Jagiellonii, po Adrianie Dieguezie, Jesusie Imazie i Mikim Villarze.

W poprzednim sezonie Cantero występował w barwach CD Tenerife, gdzie strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach. Poza tym grał dla CD Brunete (2006-2011), zespołów młodzieżowych Realu Madryt (2011-2014) i Realu Valladolid (2014-2016), a także w barwach Levante (2016-2024). Cantero ma za sobą 29 meczów na poziomie Primera Division. Cantero zagrał dwa mecze przeciwko Barcelonie w sezonie 21/22 (porażki 0:3 i 2:3), a łącznie na boisku spędził 35 minut.

Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok regularnie publikuje na portalu X listę, w której tylko odznacza kolejnych zawodników, którzy trafili do Jagiellonii. Jeśli wierzyć temu zapisowi, to Cantero był ostatnim transferem Jagiellonii w trakcie letniego okna.

Exodus piłkarzy Jagiellonii. Pululu jednak przedłuży kontrakt?

Już po zakończeniu poprzedniego sezonu było jasne, że Jagiellonię czekają spore zmiany kadrowe. Klub nie był w stanie zatrzymać Darko Czurlinowa, Enzo Ebosse, Joao Moutinho i Ediego Semedo. Poza tym Michal Sacek, Jarosław Kubicki czy Kristoffer Hansen nie przedłużyli kontraktów. Dodatkowo Lech Poznań wpłacił klauzulę wykupu za Mateusza Skrzypczaka w wysokości 900 tys. euro.

Wygląda na to, że dla Jagiellonii będą następne dobre wiadomości. W niedalekiej przyszłości dyrektor sportowy Jagiellonii zacznie rozmowy z Afimico Pululu ws. przedłużenia kontraktu. Jego umowa wygasa w czerwcu przyszłego roku. "Na razie nie ma satysfakcjonujących ofert za 26-latka" - mogliśmy przeczytać.