Ceny z kosmosu! Tak drogiej gali freak fightów w Polsce jeszcze nie było

Walki internetowych celebrytów w Polsce cieszą się ogromną popularnością już od wielu lat. Obecnie na rynku funkcjonuje kilka popularnych federacji, które regularnie organizują gale z udziałem youtuberów oraz popularnych influencerów. Jedną z nich jest Prime MMA, na czele której stoi Kasjusz "Don Kasjo" Życiński.

REKLAMA

Zobacz wideo Ceremonia otwarcia za długa? "W dobie smartfonów chcielibyśmy tiktokowe igrzyska"

Ile trzeba zapłacić za PPV gali Prime MMA 9? Spadniesz z krzesła. Fani grzmią

Na sobotę 3 sierpnia zaplanowano dziewiątą edycję wydarzenia organizowanego przez Prime. W klatce zobaczymy m.in. Natana Marconia, który zmierzy się z Danielem Magicalem oraz Roberta Pasuta starciu z Kamilem Mataczyńskim. Aby nabyć transmisję z tego wydarzenia z legalnego źródła, niezbędne jest zakupienie pakietu PPV na oficjalnej stronie internetowej Prime MMA. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie szokująca cena tej usługi.

Okazuje się, że wynosi ona aż 49,99 zł! za najtańszą z wersji. To rekordowa cena PPV w Polsce, jeśli chodzi o freak-fightowe gale. Portal boop.pl zaznacza, że nawet Fame MMA - najpopularniejsza polska tego typu federacja - oferuje zakup transmisji w niższej cenie.

Na horrendalnie wysoką kwotę za dostęp do gali Prime MMA 9 błyskawicznie zareagowali internauci. Wielu z nich nie kryło swojego oburzenia. "Prime dyktuje niezdrowe warunki, tym bardziej że osoby, które tam występują nie są warte nawet 20 zł", "Gwarantuję, że niewiele osób będzie chętnych wydać 50 zł na tę g**no galę", "Z taką ceną wyczuwam rekordowo niską sprzedaż PPV", "Nie wierzę, że ktoś zapłaci za to 50 zł" - to tylko niektóre komentarze, jakie pozostawili fani. Za droższy pakiet należy zapłacić niecałe 60 zł.

Oto karta walk gali Prime MMA 9