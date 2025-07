Mecz Polska - Szwecja "rozstrzygnięty". W Szwecji podali wynik

We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski kobiet może oficjalnie stracić szansę na wyjście z grupy podczas Euro 2025. Tak się stanie, jeśli Polska przegra ze Szwecją, a Niemcy co najmniej zremisują z Walią. Co piszą szwedzkie media o meczu z kadrą Niny Patalon? - Szwecja może mieć problemy z przeciwnikiem, który na papierze jest słabszy - mówi jedna z rodzimych dziennikarek.