Gortat widział walkę Szpilki. I od razu dał mu radę

Artur Szpilka błyskawicznie poległ w starciu z Arkadiuszem Wrzoskiem na gali XTB KSW 94. Na byłego boksera spadła spora krytyka, a eksperci i internauci nie gryźli się w język. Podtrzymać na duchu postanowił go Marcin Gortat. Dodał wymowny komentarz pod wpisem 35-latka, próbując zachęcić go do dalszej pracy i podejmowania kolejnych wyzwań w oktagonie. "Z chęcią przyjdę oglądać twoją walkę, bo zawsze są ciekawe!" - zapewniał.

