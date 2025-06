Najgorszy turniej w historii! Tak wygląda tabela Polaków na Euro

Dzisiejszy mecz z Francją miał być dla reprezentantów Polski okazją do odkupienia win po porażkach z Gruzją (1:2) i Portugalią (0:5). Nie udało się. Już po pierwszej połowie było jasne, że Biało-Czerwoni przegrają z Francją. Można było zastanawiać się jedynie jak wysoka będzie to porażka.

Tabela wstydu. Najgorsze Euro U-21 w historii polskiej reprezentacji

Ostatecznie druga połowa w wykonaniu reprezentacji Polski była trochę lepsza i mecz z Francją skończył się wynikiem 1:4. Biało-Czerwoni są jednak najgorszą drużyną na tym turnieju - z bilansem bramkowym 2:11 oraz zerowym dorobkiem punktowym nie mają sobie równych. W tabeli swojej grupy oglądają plecy Gruzji, Francji i Portugalii - i to już się nie zmieni, dzisiejszy mecz z Francją był ostatnią szansą na zdobycie jakichkolwiek punktów.

Niechlubny wyczyn Polaków. Tak źle nie było nigdy wcześniej

To był najgorszy występ reprezentacji Polski na Euro U-21 w historii. W latach 1982-1994 Polacy pięć razy dochodzili w tym turnieju do ćwierćfinału (ale wtedy nie było normalnej fazy grupowej, z eliminacji wchodziło się od razu do fazy finałowej). Potem przez ponad 20 lat Biało-Czerwoni nie pojechali na żaden turniej w tej kategorii wiekowej. Na Euro U-21 wrócili w 2017 roku jako gospodarze - wtedy udało się zdobyć jeden punkt. Dwa lata później pod wodzą Czesława Michniewicza Polacy wygrali aż dwa mecze w fazie grupowej.

Jak zauważył Cezary Kawecki reprezentacja Polski dołącza do najgorszych drużyn w historii młodzieżowego Euro jeśli chodzi o liczbę straconych bramek. Tyle samo - 11 - traciły też w przeszłości drużyny narodowe Turcji, Macedonii oraz Węgier.

Tabela grupy C na Euro U-21: