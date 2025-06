Skandal w Niepołomicach. Prezes Puszczy reaguje na to, co zrobił jego syn

Portal Weszło.com ujawnił, że pijany Igor Pieprzyca - według policji 16-letni piłkarz miał powyżej promila - zabrał na przejażdżkę luksusowym samochodem swoich znajomych. Można tylko się domyślać jak wyglądała jazda młodego zawodnika Puszczy, skoro auto skończyło przewrócone na bok w ogrodzie jednego z mieszkańców Niepołomic.

Prezes Puszczy reaguje na zachowanie syna. "Ta trudna sytuacja będzie dla niego cenną lekcją"

Na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego. Całą sytuację na łamach portalu Weszło.com postanowił skomentować Jarosław Pieprzyca - prezes Puszczy Niepołomice i ojciec sprawcy tego zdarzenia. Zapewnił on, że syn zdaje sobie sprawę z powagi całej sytuacji.

"Niewątpliwie Igor popełnił duży błąd i poniesie skutki swojego postępowania. Mój syn bardzo żałuje, że do takiego zdarzenia doszło i zdaje sobie sprawę z czekających go konsekwencji, które wyciągnie wobec niego sąd. Chciałbym również podkreślić jako ojciec, że Igor otoczony jest wsparciem rodziny i najbliższych. Jestem przekonany, że ta trudna sytuacja będzie dla niego cenną lekcją na przyszłość" - przekazał Jarosław Pieprzyca.

Niedługo po tym zdarzeniu Igor Pieprzyca miał wystąpić w jednym z meczów Puszczy U-19... jako kapitan zespołu. To miało oburzyć niektórych rodziców innych zawodników - i trudno im się dziwić.

Do całej sytuacji odniósł się też klub w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej. Nie jest on zbyt konkretny. "8 czerwca 2025 roku w godzinach porannych doszło do zdarzenia drogowego z udziałem piłkarza naszego klubu, Igora Pieprzycy. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane służby, które zabezpieczyły teren i przeprowadziły wszystkie niezbędne czynności. Wszyscy uczestnicy pozostają do dyspozycji odpowiednich służb. Podczas zdarzenia nikt z osób postronnych ani z osób znajdujących się w pojeździe nie odniósł obrażeń. Klub oczekuje na ustalenia oraz rozstrzygnięcia odpowiednich organów, które umożliwią podjęcie dalszych kroków sprawie" - czytamy.

Igor Pieprzyca zagrał łącznie cztery mecze w ekstraklasowej Puszczy Niepołomice. Podczas spotkania z Koroną rozegranego 27 października 2023 roku był niecały miesiąc po piętnastych urodzinach - wtedy stał się najmłodszym zawodnikiem w historii Ekstraklasy.