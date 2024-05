Feio spojrzał na ławkę Legii i mógł się załamać. "Absolutny skandal"

Legia Warszawa jeszcze na dzień przed meczem w Poznaniu wiedziała, że w trzecim kolejnym sezonie z rzędu nie będzie w stanie osiągnąć swojego podstawowego celu, jakim co roku jest zdobycie mistrzostwa Polski. Po wygranej Jagiellonii Białystok nad Koroną Kielce 3:0 zespół Goncalo Feio stracił ostatnie matematyczne szanse na tytuł. W związku z tym przy Bułgarskiej drużyna ze stolicy musiała rozpocząć ratowanie sezonu poprzez walkę o miejsce w europejskich pucharach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Bednarek w ogniu krytyki! Probierz: Dobrze wybrałem

"Ale żeście ekipę zmontowali". Feio mógł spojrzeć na ławkę i się załamać

W Poznaniu zmierzyły się dwie drużyny, które wiosną mają ogromne problemy. Zdezelowana maszyna Mariusza Rumaka mierzyła się z rozsypaną kadrowo i sportowo Legią, której do tej pory nie pomagała nawet zmiana trenera. Goncalo Feio w swoich pierwszych czterech meczach zdobył z Legią tylko pięć punktów i wcale nie przybliżył się do celu minimum w postaci miejsca na podium.

Jednak nie wszystko tu jest winą Portugalczyka. - Ale żeście ekipę zmontowali - mógł niczym bohater "Chłopaków z Baraków" powiedzieć swoim przełożonym, patrząc na dwudziestkę, którą miał zabrać do Poznania. O ile pierwsza jedenastka jeszcze jakoś wyglądała (mimo braku Pekharta, Kramera, Kapustki czy Augustyniaka), tak ławki rezerwowych Legii nie pozazdrościłaby nawet drużyna walcząca o utrzymanie. Hładun, Gil Dias, Morishita, Zyba i pięciu młodzieżowców - to, do jakiego stanu została doprowadzona kadra Legii, to absolutny skandal, więc nie jest dziwne, że kibice ze stolicy domagają się za to głowy dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego.

Marciniak nie odkręcił się po Madrycie. Legia miała emocjonalny rollercoaster

Legia weszła w ten mecz naprawdę dobrze, w przeciwieństwie do sędziego Szymona Marciniaka, który po półfinale Ligi Mistrzów w Madrycie miał okazję prowadzić także ligowy klasyk. Pierwsze piętnaście minut to absolutne szaleństwo. W szóstej minucie Paweł Wszołek strzałem pod poprzeczkę wygrał pojedynek z Bartoszem Mrozkiem, ale radość legionistów okazała się przedwczesna - interweniował VAR i okazało się, że na początku akcji swojego rywala faulował Maciej Rosołek.

Chwilę później Marciniak znów był przy monitorze, by po chwili podjąć korzystną dla Legii decyzję - podyktował dla niej rzut karny po uderzeniu łokciem rywala przez Barry'ego Douglasa. Legia witała się z gąską, ale karnego nie wykorzystał rozgrywający jeden z ostatnich meczów w koszulce warszawskiej drużyny Josue, bo jego uderzenie obronił Mrozek.

Kwadrans zakończył się jednak dla Legii korzystnie - po mizernym strzale głową Yuriego Ribeiro piłkę do własnej siatki skierował Miha Blażić i było 0:1.

Jeden kiepski celny strzał i zwycięstwo 2:1. Główna siła Legii nie tkwiła w piłkarskiej jakości

Wspomnieliśmy o karnym Josue. Brzmi to abstrakcyjnie, ale był to jedyny celny strzał Legii Warszawa w tym spotkaniu! Mimo to wygrała ona mecz w Poznaniu 2:1.

Wszystko dlatego, że siła Legii tego dnia wcale nie tkwiła w piłkarskiej jakości, której mimo wszystko było wciąż stosunkowo niewiele. Wiadomo, że oba gole dla "Wojskowych" były autorstwa obrońców Lecha, niemniej jednak Legia od pierwszej minuty wyglądała na zespół zjednoczony, który za wszelką cenę chcę przy Bułgarskiej wygrać.

Wymowny był też moment przerwania meczu przez zadymienie boiska, gdy piłkarze Legii zebrali się w kółeczku i słuchali przemowy swojego trenera Goncalo Feio, podczas gdy gospodarze byli rozsypani po całej połowie po stronie swojej ławki rezerwowych. Legia wygrała ten mecz konsekwencją, determinacja i dyscypliną. Po raz pierwszy widać było w niej, że to jest zespół Goncalo Feio. Portugalczyk w Motorze Lublin był tym, za którym piłkarze byli gotowi skoczyć w ogień i w Poznaniu widać było widać pierwsze tego oznaki również w jego Legii.

Dla odmiany, kamery Canal+Sport pokazały scenę przedstawiającą to, co działo się po stronie Lecha Poznań. Kiedy z boiska schodzili Velde i Karlstroem, ten pierwszy nie utrzymał nerwów na wodzy. Kopnął butelkę, a potem jeszcze ze wściekłością rzucił "odpier*** się" w stronę operatora kamery, który go nagrywał.

Legia może uratować sezon. Kibice jeszcze piłkarzom nie wybaczyli

Dzięki wygranej w Poznaniu Legia Warszawa ponownie znalazła się na podium ekstraklasy. Z 53 punktami wciąż może ona jeszcze się zrównać z liderującą Jagiellonią Białystok, jednak nie ma już kombinacji, która pozwoliłaby jej zdobyć mistrzostwo Polski.

Jednak "cel minimum", jak określił Goncalo Feio przepustkę do gry w europejskich pucharach, Legia jak najbardziej może wykonać i zrobiła w niedzielę ku temu bardzo duży krok. W meczach z Wartą Poznań (wyjazd) i Zagłębiem Lubin (dom) będzie zależała tylko od siebie i dwie wygrane na pewno dadzą jej przynajmniej brązowy medal oraz udział w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Co na to kibice z Warszawy? Przyjechało ich do Poznania 2 tysiące, ale po końcowym gwizdku byli oni dla swoich piłkarzy bardzo surowi. Poczęstowali ich tylko okrzykiem "Legia grać, k...a mać!". Wygląda na to, że jedno zwycięstwo, nawet z Lechem Poznań, to zdecydowanie za mało, by odbudować zaufanie kibiców.