Wrzosek wszytko wyjaśnił. Wynik walki ze Szpilką nie mógł być inny. "Wiedziałem"

W sobotę 11 maja odbyła się gala KSW 94 w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Jedną z najciekawszych walk było starcie Arkadiusza Wrzoska z Arturem Szpilką. Faworytem jego pojedynku był ten Wrzosek i błyskawicznie to potwierdził. Do znokautowania Szpilki potrzebował zaledwie 14 sekund.

- Szpilka próbował błyskawicznym "superman punchem" zaskoczyć i trafić swojego rywala, jednak spudłował, został skontrowany i znalazł się w parterze. Tam był tak okładany przez Wrzoska, że sędzia Piotr Jarosz szybko zdecydował się przerwać pojedynek, co oznaczało zwycięstwo kickboksera - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Wrzosek przemówił po walce ze Szpilką. "Chciał zrobić supermana"

W rozmowie z mediami Wrzosek skomentował próbę wykonania "supermana punch" przez Szpilkę. - Chciał zrobić supermana [puncha - przyp.red]. Tylko, że ja w tym momencie kopałem i też wpadł mi na nogę i mnie nie trafił, no i poleciał jakoś głową. Wiedziałem, że muszę być w gotowości na początku i skupiony, bo spodziewałem się, że będzie coś kombinował. Raczej nie sądziłem, że będzie chciał się ze mną badać. Wiedziałem, że ruszy [na mnie - przyp.red] i czekałem na jego ruch. On wymyślił sobie supermana - powiedział kibic Legii Warszawa.

Wrzosek szczerze odpowiedział też na pytanie o swoją technikę obalającą. - Chciałem uderzyć w kolano, złapałem go za głowę, ale wtedy noga mi nie zapracowała i rzuciłem go na ziemię - przyznał i dodał, że sobotnia walka wiązała się z ogromym stresem. - Czułem, że jest dużo do stracenia, jeśli chodzi o moją pozycję sportową w KSW. To był inny kaliber walki - podsumował.

Zwycięstwo Wrzoska sprawiło, że pozostaje on niepokonany w MMA.

