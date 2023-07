We wtorkowe popołudnie organizacja FAME MMA poinformowała o podpisaniu kontraktu z dwukrotnym mistrzem świata wagi junior ciężkiej w boksie, Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. Były zdobywca pasów IBF i WBC już we wrześnie zadebiutuje w oktagonie podczas gali FAME MMA 19.

- Te wszystkie, tak zwane freak fightowe szalone organizacje, to są dla mnie ufoludki. Cyrkowcy, klauny i ludzie, którzy gdzieś lewitują w gwiazdach. Przytrzymało się gówno okrętu i myśli, że płynie - mówił Włodarczyk w wywiadzie dla "MMA - bądź na bieżąco" w październiku 2022 roku. Najprawdopodobniej dobre wypłaty gwarantowane przez FAME sprawiły, że bokser zmienił zdanie.

Mateusz Borek komentuje przejście Krzysztofa Włodarczyka do FAME MMA

Właśnie na pieniądze zwrócił uwagę Mateusz Borek, komentując dla "Super Expressu" przejście Włodarczyka do FAME MMA. - Mam do Krzyśka duży respekt, że jest odpowiedzialnym człowiekiem za swoje dziecko, swoją żonę, za swoją rodzinę, bo na pewno tego dziecka nie wykarmi sztucznym rankingiem bokserskim - stwierdził współwłaściciel Kanału Sportowego. Borek dodawał, że najlepszy czas Włodarczyka minął.

Andrzej Wasilewski krytykowany przez Mateusza Borka. "Jestem ciekawy"

Borek wbił również szpilkę w Andrzeja Wasilewskiego, obecnego bokserskiego promotora Krzysztofa Włodarczyka, który zasłynął wieloma krytycznymi uwagami odnoszącymi się do działań Borka i organizacji freak fightowych. Wasilewski na początku roku krytykował pomysł walki Kamila Łaszczyka [którego promuje Borek - przyp. red.] z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem. - Widać jak skuteczni są wszyscy dookoła Kamila. Promotor kompromitacja, manager, jeśli jakiś jest, kompromitacja. A Kamil niestety płaci rachunki za kilka wyjątkowo głupich decyzji życiowych, które podjął. Życie - napisał wtedy na Twitterze.

- Jestem dzisiaj bardzo ciekawy zdania jego promotora, który jechał z Andrzejem Fonfarą, że przyjmuje walkę w federacji freakowej, jechał ze mną i Kamilem Łaszczykiem, że to jest w ogóle kompromitacja i skandal, żeby pięściarz zawodowy przyjmował propozycję federacji Fame MMA. Więc dzisiaj się pytam, jak się odniesie do obecności Włodarczyka w federacji Fame MMA, no bo przecież przed chwilą mówił o tym, że za chwilę Krzysiek będzie walczył o mistrzostwo Europy - pytał teraz Borek. Mając w pamięci dyskusje obu panów, można spodziewać się, że Wasilewski prędzej czy później ustosunkuje się do całej sytuacji.