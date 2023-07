Najszybszy nokaut w historii! Jeszcze nie zaczął, a już było po walce [WIDEO]

Luis Hernandez (3-0) rozpoczął karierę w MMA pod koniec 2021 roku. Po dwóch efektownych zwycięstwach, kończąc oba starcia już w pierwszej rundzie, podpisał kontrakt ze współpracującą z UFC organizacją Titan FC. Jego debiutancki pojedynek miał pierwotnie odbyć się w kwietniu, ale udało się go zorganizować dopiero w ubiegły piątek. Najprawdopodobniej Amerykanin wcale nie żałuje, że tak się stało.

Najszybszy nokaut w historii MMA. Luis Hernandez posłał rywala na deski w zaledwie trzy sekundy

Hernandez podczas gali Titan FC 83 zmierzył się z Brianem Toppem (1-5), a starcie zakontraktowano w limicie kategorii półśredniej (do 77 kg). Walka trwała jednak zaledwie... 3 sekundy. Sędzia dał sygnał do startu i wydawało się, że Hernandez chce zbić piątkę z rywalem, ponieważ wymownie wyciągnął pięść w jego kierunku. Jak się okazało, zamierzał zrobić coś innego.

26-latek zbliżył się do rywala i od razu wyprowadził wysokie kopnięcie na jego głowę, które błyskawicznie zakończyło pojedynek. Topp delikatnie opuścił ręce, przez co zwycięzca tego starcia mógł idealnie trafić w szczękę i skutecznie posłać go na deski. "Cholera jasna" - napisano na profilu UFC Fight Pass, czyli platformy transmitującej to wydarzenie.

Oficjalny czas zakończenia tego starcia to 3 sekundy, dlatego najprawdopodobniej jest to najszybszy nokaut w historii mieszanych sztuk walki. Ostatnie rekordowe skończenia odnotowano po upływie pięciu sekund. W lipcu 2019 roku najszybszy nokaut w historii UFC zaliczył Jorge Masvidal (35-17), który latającym kolanem znokautował niepokonanego wtedy Bena Askrena (19-2).

Taki sam wynik mogliśmy zobaczyć niedawno w Polsce, kiedy w sierpniu 2022 roku na gali KSW 73 Bogdan Gnidko (10-0) ciosem prawą ręką posłał na deski Damiana Piwowarczyka (6-2), ustanawiając nowy rekord polskiej federacji.