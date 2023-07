Sceny w programie na żywo Clout MMA. Mina Hajto mówi wszystko

Niedawno wyszło na jaw, że Tomasz Hajto weźmie udział w pierwszej gali Clout MMA, czyli federacji założonej przez Sławomira Peszko. Jego rywalem będzie Zbigniew Bartman. Decyzja byłego piłkarza wywołała wielkie poruszenie. Hajto przygotowuje się już do debiutu w sportach walki, a jego treningi można śledzić w mediach społecznościowych.

Tomasz Hajto kontra Zbigniew Bartman. Jeden telefon wywołał konsternację

W poniedziałek odbyła się pierwsza edycja CLOUT MMA 1 Roast. To program, w którym udział biorą zawodnicy nadchodzącej gali. W pierwszym odcinku gośćmi byli właśnie Tomasz Hajto i Zbigniew Bartman. W trakcie trwania programu prowadzący odbierali telefony od widzów. Po jednym z nich mina byłego piłkarza momentalnie zrzedła. Wszystko z powodu żartu jednego z fanów. Dzwoniący wyśmiewał obu zawodników i w pewnym momencie nawiązał do wypadku samochodowego, w którym Tomasz Hajto śmiertelnie potrącił starszą kobietę. - Tomek Hajto siedział za przejechanie człowieka zero dni, czyli o pięć lat za krótko - powiedział.

Pomimo tego zarówno Bartman jak i Hajto później kilkakrotnie zaśmiali się z dowcipów telefonujących. Widzowie spodziewali się ostrych wymian zdań pomiędzy Hajto a Bartmanem i z pewnością mogą poczuć się zawiedzeni. W dalszej części programu byli sportowcy prowadzili kulturalną dyskusję, a telefony kibiców również nie były kontrowersyjne.

Pierwsza gala Clout MMA odbędzie się już 5 sierpnia w Warszawie. Początek wydarzenia zaplanowany jest na godzinę 19:00. Poza walką Tomasza Hajto ze Zbigniewem Bartmanem innymi hitowymi pojedynkami będą między innymi starcia Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą i Tomasza Sarary z Jayem Silvą.