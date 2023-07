Krzysztof "Diablo" Włodarczyk nowym zawodnikiem FAME MMA - poinformowała federacja we wtorek. Były mistrz świata WBC i IBF z rekordem 66-4-1 (41 KO) już we wrześniu zadebiutuje w oktagonie. To informacja dość zaskakująca zważywszy na podejście pięściarza do freak fightów. - Dla mnie to są ufoludki - mówił jeszcze niedawno.

