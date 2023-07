Świerczewski zaszokował. Sądzi się z producentami gry FIFA. Sprawa sprzed 30 lat

Piotr Świerczewski zdradził, że podał do sądu producentów gry FIFA. Były reprezentant Polski chce odzyskać pieniądze za prawa do jego wizerunku, ponieważ wiele lat temu użyto jego zdjęcia do promocji pierwszej edycji popularnej gry. - Walczymy z prawnikami, żeby coś udało się wyciągnąć - powiedział podczas konferencji prasowej przed galą FAME Friday Arena.

