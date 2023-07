Oficjalnie: To tam będzie grał Kacper Kozłowski w nowym sezonie. Kolejne wypożyczenie

Gdy Kacper Kozłowski w 2022 roku opuszczał Ekstraklasę na rzecz Brighton, polscy kibice zacierali ręce nie mogąc doczekać się jego występów w Anglii. Na razie jednak Polak czas spędza na wypożyczeniach i jak się okazuje, najbliższy sezon nie będzie inny.

To już oficjalne. Kozłowski na dłużej w Vitesse

Transfer Kacpra Kozłowskiego do Premier League był rekordowy w skali naszej ligi. Brighton zapłaciło za niego 11 milionów euro i zaraz po przenosinach na Wyspy pomocnik został wypożyczony do belgijskiego Royale Union Saint Gilloise. Spędził tam pół roku, po czym w czerwcu wrócił do Anglii.

Polak nie zagrzał jednak za długo miejsca w angielskim klubie, bo po miesiącu ponownie udał się na wypożyczenie, lecz tym razem do holenderskiego Vitesse. Tam w ubiegłym sezonie występował z również wypożyczonym rodakiem, Bartoszem Białkiem, który obecnie z Wolfsburga trafił do KAS Eupen.

Kozłowski w odróżnieniu od Białka zostanie jednak w Vitesse. Jak poinformował w mediach społecznościowych klub, pomocnik nie wróci do Brighton i spędzi na wypożyczeniu kolejny sezon w Holandii.

"Pierwszy sezon Kacpra poszedł tak dobrze, że chcieliśmy go zatrzymać na pokładzie na kolejny rok. Ponieważ był on w dokładnie takiej samej sytuacji, a Brighton postrzega nasz klub jako dobre środowisko do jego rozwoju, udało nam się bardzo szybko sfinalizować jego pozostanie w klubie. To wspaniale, że może spędzić z drużyną cały obóz przygotowawczy w Austrii" - powiedział dyrektor techniczny Vitesse, Benjamin Schmedes, cytowany przez klubową stronę.

Kacper Kozłowski w sezonie 2022/2023 w barwach Vitesse rozegrał łącznie 30 spotkań: 29 W Eredivisie i jedno pucharowe. Podczas tych meczów Polak zanotował trzy bramki i pięć asyst.