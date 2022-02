Prime MMA. Ziemowit Kossakowski zdradził plan na walkę z Jasiem Kapelą. Odważnie

W sobotę 19 lutego odbędzie się premierowa gala Prime MMA. Jednym z najciekawiej zapowiadających walk jest ta pomiędzy Ziemowitem Piastem Kossakowskim a Jasiem Kapelą. Pierwszy z nich pracował w przeszłości w TVP i jest znany z prawicowych poglądów, zaś Kapela to lewicowy aktywista oraz publicysta. Pomiędzy zawodnikami zawrzało już podczas piątkowego ważenia.

Ziemowit Kossakowski pewny przed walką z Kapelą. Chce bić go tylko prawą ręką

- Specjalnie tak jak się zobowiązałem publicznie na Twitterze przyjmę wszystkie twoje warunki do walki i również twoją lewacką kategorię wagową czyli te niecałe 65 kilo żebyś potem się nie tłumaczył, że byłem większy/cięższy i silniejszy. Schodzę do maksymalnej wagi mojego organizmu, żeby sukces lepiej smakował. Kasuje Cię w 30-sekund jutro, stawiajcie na Team Kossakowski. Wjeżdżamy Jasiu, jesteś jutro zmasakrowany przeze mnie - zapowiedział Kossakowski.

Kapela nie chciał opowiadać na zaczepki rywala, stwierdził natomiast, że "pycha kroczy przed upadkiem", a Kossakowski "gada głupoty". Nie chciał mu także podać ręki.

Ze słów Kossakowskiego wynika, że dość pewnie czuje się przed sobotnią galą. W jednej rozmów żartował, że jego plan na walkę, to uderzenia jedynie prawą ręką. lewą zaś będzie jedynie markował ciosy. Jak dodał, liczy na to, że znokautuje Kapelę prawy sierpowym. - Zabieram 150 tys. zł, oddaję połowę rodzinie i idziemy na imprezkę. Krótka piłka - podsumował także.

Pierwsza gala Prime Show MMA rozpocznie się w sobotę 19 lutego o godzinie 20:00. Transmisję będzie można obejrzeć na trybunach łódzkiej Atlas Areny lub w systemie PPV za pośrednictwem portalu primemma.tv. Dostęp do gali istnieje w dwóch wariantach. Najtańsza opcja "Basic" za 29,99 zł oferuje transmisję w jakości 720 pikseli i dostęp do zapisu gali przez 24 godziny po jej zakończeniu. Wersja "Premium", której cena zaczyna się od 34,99 zł, gwarantuje jakość transmisji w 1080 pikseli i dostęp do zapisu przez 7 dni po zakończeniu gali.