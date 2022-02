KSW ogłosiło walkę o pas. Polak zawalczy z "Kylianem Mbappe francuskiego MMA"

Salahdine Parnasse to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w Europie. 24-letni Francuz ma na swoim koncie 16 zwycięstw. Zawodnik z Aubervilliers tylko raz przegrał, gdy lepszy okazał się Daniel Torres. Parnasse zdołał się jednak zrewanżować podczas KSW 65, kiedy wypunktował Torresa i znów został czempionem dywizji piórkowej.

