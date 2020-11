Marcin Najman w sobotę zakończy sportową karierę! Gdzie oglądać galę FAME MMA 8? Jak wykupić PPV? Transmisja, stream online

Listopadowa gala będzie ósmą galą organizacji FAME MMA. Ta ósma gala będzie jednak wyjątkowa - właśnie na niej ostatnią walkę w karierze stoczy bowiem Marcin Najman. 41-latek starciem z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim pożegna się z oktagonem.

REKLAMA

Zobacz wideo Główna różnica między Lewandowskim i Brzęczkiem. "Nadają na innych falach"

Gala odbędzie się bez udziału publiczności. Poza Najmanem i "Don Kasjo" w karcie walk znaleźli się m.in. influencerzy Marcin Dubiel i Kacper Blonsky, raper Michał "Sobota" Sobolewski czy Filip "Filipek" Marcinek. Walczyć będzie także Piotr "Bestia" Piechowiak, znany z jednej z poprzednich gali.

Oficjalnie: Wielki powrót McGregora do oktagonu! UFC potwierdziło termin jego kolejnej walki

Karta walk "Fame MMA 8":

Walka wieczoru:

Kacper „Blonsky” Błoński - Marcin Dubiel

Karta główna:

Marcin „El Testosteron” Najman - Kasjusz „Don Kasjo” Życiński (walka odbędzie się na zasadach boksu, w małych rękawicach)

Michał „Sobota” Sobolewski - Filip „Filipek” Marcinek

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka - Amadeusz „Ferrari” Roślik (walka odbędzie się na zasadach kickboxingu)

Paweł „Tybori” Tyburski - Gabriel „Arab” Al-Sulwi

Piotr „Szeli” Szeliga - Piotr „Bestia” Piechowiak

Kamila „Zusje” Smogulecka - Dagmara Szewczyk

Patryk „Mortalcio” Baran - Mariusz „Hejter” Słoński

Piotr Pająk - Alan „Alanik” Kwieciński (walka odbędzie się na zasadach kickboxingu)

Gamou Fall - Maciej „Szewcu” Szewczyk

Nurmagomiedow zdradził swoje plany na przyszłość. "Potrzeba jakiegoś celu, motywacji"

Fame MMA 8. Gdzie transmisja, stream online? Jak wykupić PPV?

Gala Fame MMA 8 rozpocznie się o 19:30. Transmisja będzie dostępna na stronie famemma.tv. Cena za wykupienie usługi "pay per view" wynosi 19,99 zł. W tej ceni płaci się za galę w HQ i 48-godzinny dostęp do gali po jej zakończeniu. Można też wykupić wersję za 24,99 zł. Wtedy otrzymuje się dostęp do transmisji w HD i 7-dniową możliwość odtwarzania do po jej zakończeniu oraz dodatki przygotowane przez organizatorów.

Popek zdradził, ile zarobił w KSW. Oszałamiająca kwota! "Chcą oglądać pociętą mordę"