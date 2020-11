Popek zdradził, ile zarobił w KSW. Oszałamiająca kwota! "Chcą oglądać pociętą mordę"

Paweł Mikołajuw, znany jako Popek, zadebiutował w MMA w 2008 roku. Kontrowersyjny raper stoczył trzy walki w Anglii, dwie dla Cage Warrior i jedną na gali FX3. Później Popek miał wieloletnią przerwę. Do treningów wrócił dopiero w 2016 roku, gdy zmierzył się z Mariuszem Pudzianowskim, gwiazdą KSW. To było jedno z najdroższych starć w historii KSW.

- Ile najwięcej zarobiłem? Koło bańki za walkę, ale nigdy nie przekroczyło to miliona. Było blisko, jakieś 970 tysięcy - powiedział Popek w programie "The Greg Collins Show". I dodał: - Z PPV spływał hajs. Jeżeli chcą oglądać twoją pociętą mordę, to to wyjdzie w praniu, czyli w PPV. Tak samo będzie tym razem. Czekam na wytyczne z Fame jak się sprzedała moja morda na tej gali. Czekam na mój procent.

Po walce z Pudzianowskim zmierzył się z Robertem Burneiką, Erko Junem i Tomaszem Oświecińskim, ale tylko Litwina pokonał. W 2018 roku rzucił MMA. Wrócił kilka miesięcy temu, ale już nie do KSW, a do FAME MMA. To federacja, która ze sportem nie ma zbyt wiele wspólnego, bo do klatki wchodzą celebryci, youtuberzy, raperzy i influencerzy. Podczas wrześniowej gali Fame MMA 7 Popek zmierzył się z debiutantem Damianem Zduńczykiem, bardziej znanym jako "Stifler" z programu Warsaw Shore. Popek wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie. Raper już czeka na kolejne wyzwania od FAME.

