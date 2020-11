Błachowicz ostrzega mistrza UFC: To zły pomysł. Poznasz legendarną polską siłę

Pod koniec września Jan Błachowicz znokautował Dominicka Reyesa w starciu o pas UFC wagi półciężkiej, czyli do 93 kg. Tuż po walce Polak wyzwał do walki Jon Jonesa, legendę UFC. To Jones był mistrzem wagi półciężkiej, ale zwakował pas i przeszedł do kategorii ciężkiej, dzięki czemu Błachowicz walczył z Reyesem o tytuł mistrzowski. Amerykanin jednak szuka rywali w wyższej kategorii, więc z kim mógłby się zmierzyć Błachowicz? Chętny na walkę z 37-latkiem jest Israel Adesanya (19-0), niepokonany mistrz wagi średniej (do 84 kg). Polak jednak ostrzega Nigeryjczyka przed debiutem w nowej dywizji.

"Adesanya poczuje legendarną polską siłę"

- Adesanya nigdy nie przegrał walki, więc jeśli dojdzie do naszego starcia, to na pewno mnie zapamięta do końca życia, bo będę pierwszym, który go pokona. To będzie dla mnie miły bonus. Całe życie walczę w kategorii półciężkiej, więc wiem o niej wszystko. Tutaj wszystko jest inne. Inne kardio, inna szybkość, inna siła ciosu. Możesz trenować z gośćmi z wagi ciężkiej, ale to nie to samo, co walczyć z nimi na gali. Każdy zawodnik, który zmienia kategorię, ma problemy w nowej dywizji. Trudno się przestawić - mówił Błachowicz cytowany przez bloodyelbow.com.

I dodaje: - Uważam, że jeśli Adesanya chce zadebiutować w nowej wadze, to powinien zmierzyć się z kimś nie ze szczytu. Ale skoro woli ze mną, to jego problem. Israel poczuje legendarną polską siłę.

Błachowicz dodał, że jest gotowy zmierzyć się także z Gloverem Teixeirą, zawodnikiem z kategorii półciężkiej.

Gamrot: Polak faworytem

- Walka z Adesanyą? Jestem na tak. Janek zasłużył swoją postawą na to, aby mieć hitowe i kasowe walki. Na szczęście UFC też lubi zestawiać mistrzów różnych dywizji, więc może do tego dojdzie. Israel jest na samym topie, a Jones zachwyca coraz mniej, więc nawet bardziej medialne będzie starcie z Nigeryjczykiem. Jednak myślę, że Jankowi bardziej zależy na starciu z Jonesem. Nikt nie może powiedzieć, że Janek nie jest pełnoprawnym mistrzem UFC, ale wygrana z Jonsem zamknęłaby usta wszystkim, bo Amerykanin byl najdłużej panującym mistrzem wagi pół ciężkiej - mówi Mateusz Gamrot, nowy zawodnik UFC.

