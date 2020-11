Dana White jest pewny powrotu Nurmagomiedowa do klatki. "Osiągnie rekord 30-0"

Pod koniec października 32-letni Chabib Nurmagomiedow odniósł 29 zwycięstwo w karierze (29-0). Niepokonany mistrz wagi lekkiej UFC poddał w drugiej rundzie Justina Gaethjego (22-3). Tuż po walce Chabib zaczął płakać. - To była moja ostatnia walka. Dałem słowo mojej mamie, że kończę. A ja dotrzymuje słowa. Myślę, że zasłużyłem na odpoczynek - powiedział po walce. Trzeba pamiętać, że kilka miesięcy temu zmarł ojciec Chabiba, który zarazem był jego trenerem. Nurmagomiedow junior bardzo to przeżył. I choć w sportach walki "kończę karierę" często oznacza "zaraz wracam", to w tym przypadku można sądzić, że to faktycznie koniec pięknej przygody reprezentanta Rosji. Innego zdania jest jednak szef UFC, Dana White.

REKLAMA

Zobacz wideo Potencjalni rywale Khalidova. "To się musi wydarzyć. W polskim MMA wszyscy chcą tej walki"

Materla niemiłosiernie pobity! Totalna deklasacja! Sędzia musiał to przerwać

"Chabib wróci"

Warto dodać, że Chabib pochwalił się na Instagramie, że był ostatnio badany na obecność dopingu, a emerytowanych zawodników się przecież nie bada. - Nie wiedziałem, że był testowany. Ale mówiłem wam, że czuję, że on wróci. Myślę, że osiągnie rekord 30-0. Dlaczego mieliby go badać, jeśli nie miałby zamiaru walczyć? - powiedział szef UFC w filmie opublikowanym przez "The Mac Life". I dodał: - Naprawdę go nie popycham do tej decyzji. Rozmawialiśmy o tym. Daję mu trochę czasu, niech spędzi trochę czasu z rodziną, wypocznie na wakacjach. Nie ma pośpiechu.

To oznacza, że Chabib wciąż nie stracił pasa mistrzowskiego, więc styczniowa walka Conora McGregora z Dustinem Poirierem nie będzie miała rangi mistrzowskiej.

Tomasz Narkun nieprzerwanie od pięciu lat mistrzem KSW! Co za cios!