Dwa nokauty w jednej walce! Niebywała sytuacja. Sędzia już ma kłopoty [WIDEO]

Do fatalnego błędu doszło już w pierwszej rundzie pojedynku. Douglas znokautował Lucasa już w 11. sekundzie walki, gdy trafił go kopnięciem prosto w głowę. Lucas wylądował na deskach, wyglądając na nieprzytomnego, jednak szybko wstał i wyrażał gotowość do dalszej walki. Sędzia zaskakująco na to się zgodził, choć było widać, że zawodnik nie jest w pełni świadomy tego, co się dzieje wokół niego.

Walka trwała jednak dalej i już po kilku kolejnych sekundach Lucas ponownie leżał na deskach, będąc już w pełni nieświadomym sytuacji. Pojedynek został przerwany, a Michael Douglas został uznany za zwycięzcę walki. Dyskusje trwały jednak dalej, ze względu na karygodny błąd sędziego, Klebera Lopesa.

Komisja MMA zajęła się błędami sędziego

Brazylijska Komisja MMA postanowiła zająć się sprawą walki Douglasa i Lucasa. - W 11 sekundzie pierwszej rundy Michael został znokautowany wysokim kopnięciem w głowę, a sędzia popełnił pierwszy błąd, nie decydując się na przerwanie walki. Potem popełnił drugi błąd, pozwalając na walkę nieprzytomnemu Lucasowi - zaczął tłumaczenie Anderson Ulysses, wiceprezydent komisji.

- Przepraszamy zawodników, sztaby i fanów MMA za błędy popełnione z powodu braku doświadczenia sędziów. Informujemy, że sędziami, którzy popełnili błędy, byli stażyści, którzy zdali testy, ale nie mieli doświadczenia jako sędziowie - dodał Ulysses. Zgodnie z decyzją komisji, Lopes nie będzie mógł prowadzić kolejnych pojedynków, dopóki nie przejdzie dodatkowych kursów.