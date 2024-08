Koniec z igrzyskami paraolimpijskimi. Tak, to nie jest żaden błąd

Dziesięć medali (złoty, cztery złote i pięć brązowych) zdobyli polscy sportowy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W czasie gdy w kraju trwa ogólnonarodowa debata dotycząca finansowania sportu i próby rozliczania za taki wynik, to do startu w igrzyskach paraolimpijskich w stolicy Francji przygotowują się polscy paraolimpijczycy. Ale właśnie - czy nazwy "igrzyska paraolimpijskie" i "paraolimpijczycy" są prawidłowe? Okazuje się, że jednak nie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedrowski: Pokolenie Z nie interesuje się sportem. Dla nich jest marginesem

Już nie igrzyska para(o)limpijskie, a paralimpijskie. "Nie mieliśmy wyjścia"

Jaka jest teraz prawidłowa nazwa? Igrzyska paralimpijskie, paralimczyjcy, paralimpiada itd. Subtelna różnica polega na pozbyciu się litery "o" z wyrazu "paraolimpiada". Skąd ona się wzięła? Z nowelizacji ustawy o sporcie, która została przyjęta w lipcu ubiegłego roku. W jej myśl zmieniono nazwę "Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego" na "Międzynarodowy Komitet Paralimpijski" czy też po 25 latach "Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego" na "Polski Komitet Paralimpijski".

Zmiana została z jednej strony wymuszona przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC). Wynika to m.in. z. tego, że po angielsku mamy do czynienia z "Paralympic Games", a nie "Paraolympic Games".

- W światowym sporcie osób z niepełnosprawnościami następuje unifikacja nazewnictwa i logotypów. Musieliśmy ten standard zunifikować do obowiązującego poziomu. Igrzyska olimpijskie - to kółka olimpijskie, szeroko rozpoznawane na świeci. Igrzyska paralimijskie - to trzy pazury "wyżej, mocniej i dalej" oraz motto "Duch ruchu" - powiedział Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego cytowany przez Polskie Radio.

- MKOl od samego początku nie zgadzał się na używanie w nazwie tej imprezy członu "olympic". Brak zmiany groził nawet tym, że zostaniemy wykreśleni z listy członkowskiej Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, więc nie mieliśmy wyjścia - dodał Szeliga.

Do zmiany nazwy na pewno będzie trzeba się przyzwyczaić. A czy była ona konieczna? Językoznawcy mają wątpliwości. - W języku angielskim, gdy w słowie spotykają się ze sobą dwie samogłoski - w tym przypadku "a" i "o" - to coś z tym trzeba zrobić. Nie wiadomo bowiem, jak je wymawiać. W języku polskim nie ma tego problemu. Zupełnie spokojnie moglibyśmy pozostać przy słowie "paraolimpiada" - stwierdził Michał Rusinek w Polskim Radiu.

Igrzyska paralimpijskie w Paryżu rozpoczną się w środę 28 sierpnia i potrwają do niedzieli 8 września. Podczas ostatnich igrzysk w Tokio polscy sportowcy zdobyli 25 medali - siedem złotych, sześć srebrnych i 12 brązowych.