Paryż 2024. O której dzisiaj starty Polaków? [HARMONOGRAM CZWARTEK 8 SIERPNIA]

Polska po środzie ma sześć medali igrzysk olimpijskich w Paryżu. Złoto zdobyła Aleksandra Mirosław, srebro ma Klaudia Zwolińska, a brąz do swojego sportowego CV dodać mogą: Iga Świątek, szpadzistki, wioślarze i Aleksandra Kałucka. Pewni co najmniej wicemistrzostwa olimpijskiego są już siatkarze, a Julia Szeremeta także może wkrótce tytułować się jako olimpijska medalistka. To oznacza, że z Paryża wyjedziemy z co najmniej ośmioma krążkami.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Starty Polaków 4 sierpnia. O której grają starty lekkoatletów? O której zobaczymy kajakarki?

Czwartek będzie dniem, w którym największe nadzieje polskich kibiców skoncentrowane będą na występie kajakarek. W finale konkurencji K4 na 500 metrów zobaczymy Karolinę Naję, Annę Puławską, Adriannę Kąkol i Dominikę Putto. Pierwsze dwie panie z tego kwartetu w Tokio zdobyły brązowy medal.

Ciekawie może być także na lekkoatletycznym stadionie, gdzie dopingować będziemy siedmioboistkę Adriannę Sułek-Schubert, ale także Klaudię Kardasz, Mateusza Borkowskiego, Klaudię Kazimierską i Weronikę Lizakowską.

Emocje mogą także zagwarantować zapaśnicy, zapaśniczki i pięcioboiści. Warto także obserwować to, co będzie działo się w wyścigach - tych na wodzie i na torze.

Harmonogram igrzysk olimpijskich na czwartek 8 sierpnia. Kto i o której dzisiaj startuje? Starty Polaków

Lekkoatletyka:

10:05 - siedmiobój kobiet, 100 metrów przez płotki (Adrianna Sułek-Schubert)

10:25 - pchnięcie kulą, eliminacje (Klaudia Kardasz)

11:05 - siedmiobój kobiet, skok wzwyż (Adrianna Sułek-Schubert)

11:10 - sztafeta 4x100 metrów kobiet, pierwsza runda (Polska)

12:00 - 800 metrów mężczyzn, repasaże (Mateusz Borkowski)

19:35 - 1500 metrów kobiet, półfinał (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)

19:35 - siedmiobój kobiet, pchnięcie kulą (Adrianna Sułek-Schubert)

20:55 - siedmiobój kobiet, 200 metrów (Adrianna Sułek-Schubert)

Kajakarstwo:

10:30 - C1 200 metrów kobiet, eliminacje (Dorota Borowska, Katarzyna Szperkiewicz)

12:40 - C1 200 metrów kobiet, ćwierćfinał (ew. Dorota Borowska, Katarzyna Szperkiewicz)

13:40 - K4 500 metrów kobiet, finał (Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto)

Pięciobój nowoczesny:

11:00 - runda rankingowa szermierki mężczyzn (Łukasz Gutkowski, Kamil Kasperczak)

14:30 - runda rankingowa szermierki kobiet (Anna Maliszewska, Natalia Dominiak)

Zapasy:

11:00 - styl klasyczny mężczyzn, do 87 kg, repasaż (Arkadiusz Kułynycz)

11:30 - do 57 kg kobiet, 1/8 finału (Anhelina Łysak - Alina Hrushyna Akobiia)

12:50 - do 57 kg kobiet, 1/4 finału (ew. Anhelina Łysak)

18:30 - do 57 kg kobiet, półfinał (ew. Anhelina Łysak)

19:30 - styl klasyczny mężczyzn, do 87 kg, o brąz (ew. Arkadiusz Kułynycz)

Żeglarstwo:

13:20 - kite kobiet, półfinały (Julia Damasiewicz)

16:40 - kite kobiet, finały (ew. Julia Damasiewicz)

Kolarstwo torowe: