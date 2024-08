Boniek natychmiast reaguje po meczu Polska - USA. Wywołał burzę w internecie

Reprezentacja Polski w siatkówce wygrała 3:2 z USA po znakomitym meczu i awansowała do finału igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zespół Nikoli Grbicia pokazał niezłomny charakter i ogromną wolę walki, za co w mediach społecznościowych dziękują im kibice. Do gratulacji przyłączali się już m.in. Donald Tusk i Mateusz Morawiecki, a teraz swoje dołożył Zbigniew Boniek.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Zbigniew Boniek pogratulował siatkarzom. W komentarzach burza o piłkarzach

Jak to już bywa przy okazji sportowych sukcesów Polaków, nie zabrakło komentarza od Zbigniewa Bońka. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i reprezentant Polski w piłce nożnej w krótkich, ale wymownych słowach podziękował siatkarzom za ich postawę.

"Fantastyczny mecz i jest finał" - napisał Boniek i okrasił wszystko charakterystycznymi dla siebie emotikonami "Top, Polska, Top". Trudno było spodziewać się, że gratulacje dla siatkarzy wywołają małą burzę w komentarzach, gdzie kibice wypominają brak sukcesów w piłce nożnej.

"Szkoda, że nie można tak napisać o piłce nożnej" - czytamy w jednym z pierwszych komentarzy pod wpisem Bońka. "Dlaczego piłkarze nie są zdolni do takiej walki?" - pyta kolejny z internautów. "Siatkarze od lat dają tyle radości kibicom, osiągają sukcesy, zostawiają z wątroby w każdym meczu, ale my wciąż pompujemy i podniecamy się tym syfem w wykonaniu naszej ligi i reprezentacji..." - głosi kolejny komentarz.

W piłce nożnej na medal igrzysk olimpijskich Polska czeka od 1992 roku, kiedy to kadra Janusza Wójcika wywalczyła srebro w Barcelonie. O dziwo siatkarze "krążka" igrzysk nie zdobyli jeszcze dłużej, bo od 1976 i złota w Montrealu. Oczywiście siatkarska kadra w tym czasie zdołała wygrać m.in. trzy mistrzostwa świata i jest bardziej utytułowana niż piłkarska.

W finale igrzysk Polacy zmierzą się ze zwycięzcami meczu Włochy - Francja. Mecz o złoto zaplanowano na sobotę 10 sierpnia o 13:00.