Komentatorzy Eurosportu nie wyłączyli mikrofonów. Poszło na antenie. "Przynieś alkohol!"

Co to za niesamowity pojedynek o finał igrzysk olimpijskich w Paryżu. Reprezentacja Polski przegrywała już 1:2 i 18:20 ze Stanami Zjednoczonymi, ale wygrała 3:2 po tie-breaku i zagra o złoto igrzysk po raz pierwszy od 48 lat! Wtedy Polska na IO w Montrealu pokonała 3:2 Związek Radziecki. - Polscy siatkarze są w olimpijskim finale! W meczu o pewny medal, czyli w półfinale igrzysk Paryż 2024, wielcy ludzie Nikoli Grbicia pokonali USA 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13) po takim horrorze, jakiego nie wymyśliliby wszyscy mistrzowie Hollywood razem wzięci! Może to nie jest najlepsza drużyna w historii polskiego sportu, ale pokażcie mi lepszą! - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Wielka radość komentatorów. I te słowa!

Po meczu polscy siatkarze niesamowicie się cieszyli. Pojawiły się również łzy szczęścia i szaleństwo na trybunach. Siatkarze dotarli też na chwilę do komentatorów Eurosportu.

- Ja już nie mam siły - powiedział prawdopodobnie jeden z nich. W odpowiedzi Wojciech Drzyzga, komentator Eurosportu powiedział: Przynieś alkohol na stanowisko! Można to usłyszeć w linku poniżej.

Komentatorzy Eurosportu nie mają żadnych wątpliwości, kto wygra finał IO. Polacy zmierzą się w nim z Francuzami, którzy pewnie pokonali Włochów 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

- Coś niesamowitego przeszła nasza drużyna. Tak jak po meczu w Turynie powiem, że finału nie mamy prawa przegrać. Nie i my wygramy ten finał! Bez względu na to, z kim zagramy - czy z Francją, czy z Włochami - dodawali.

Finał IO siatkarzy odbędzie się w sobotę o godz. 13. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.