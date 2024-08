Co za bieg Natalii Kaczmarek w półfinale! Zadecydowały ułamki sekund

- Szczyt formy ma być teraz, w Paryżu. I wszystko wskazuje na to, że będzie. Na mistrzostwach Europy Natalia miała bardzo wysoką dyspozycję z mocnego treningu i bardzo lekkiego wypuszczenia. Tak samo było z Diamentową Ligą w Londynie – Natalia była w bardzo ciężkiej pracy i dopiero trzy dni przed startem w Londynie trochę odpuściliśmy. Zdradzę, że tak dobry bieg i ją i mnie troszeczkę zaskoczył - mówił Marek Rożej, trener Natalii Kaczmarek przed rozpoczęciem IO w Paryżu w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, dziennikarzem Sport.pl.

Znów świetny bieg Natalii Kaczmarek. Jest w finale!

Natalia Kaczmarek ma już w swojej karierze złoto i srebro olimpijskie z Tokio. Wtedy jednak medale zdobyła sztafetach - mieszanej i klasycznej, damskiej. Teraz chciała zdobyć podium indywidualnie. Do Paryża przyjechała w świetnej formie. 10 czerwca w Rzymie jako pierwsza Polka w historii zeszła poniżej 49 sekund, uzyskując czas 48,98. 20 lipca poprawiła rekord życiowy na 48,90.

Teraz Kaczmarek potwierdziła, że w Paryżu chce się liczyć. W poniedziałek w pierwszym biegu eliminacyjnym na 400 metrów miała czas 49,98. - To dobry wynik. Jest okej. Super, stadion robi ogromne wrażenie, ale to wiedziałam już wcześniej. Naprawdę pierwszy raz w życiu biegnę eliminację przy komplecie publiczności. Wow. To naprawdę robi to robotę - mówiła Kaczmarek.

Polka jeszcze przed biegiem półfinałowym dostała dobre informacje, bo okazało się, że jej najgroźniejsze rywalki - Dominikanka Marileidy Paulino, Holenderka Lieke Klaver, Jamajka Nickisha Prce i Salwa Eid Naser (Bahrajn) pobiegną w innych biegach półfinałowych.

26-letnia Natalia Kaczmarek pobiegła w ostatnim trzecim półfinale. Z każdego z trzech półfinałów kwalifikowały się dwie najlepsze zawodniczki oraz dwie z najlepszym czasem. Kaczmarek biegła z siódmego toru. Polka szybko wyprzedziła dwie rywalki i w połowie dystansu prowadziła. Na finiszu doszło do pasjonującego pojedynku Kaczmarek z Brytyjką Amber Anning. Polka była jednak minimalnie lepsza - z czasem 49,45 (Brytyjka - 49,97).

W pierwszym półfinale wygrała Salwa Eid Naser (49,08) przed Irlandką Rhasidat Adeleke (49,95). W drugim wyścigu najlepsza była Marileidy Paulino (49,21) przed Amerykanką Alexis Holmes (50,00). Sensacją w tym biegu była dopiero czwarta pozycja jednej z faworytek do medalu - Nickishy Prce, która nie awansowała do finału!

Obok sześciu zawodniczek, które bezpośrednio wywalczyły awans, w finale pobiegną również Sada Williams (Barbados) oraz Henriette Jaeger (Norwegia). Finał rozpocznie się w piątek o godz. 20.