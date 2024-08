Ogromny pech Polaka! Nie do wiary, co stało się w eliminacjach

Jeszcze przed igrzyskami w Paryżu jasne było, że Marcina Krukowskiego czeka trudne zadanie w walce o olimpijski finał rzutu oszczepem. Poziom w stawce zrobił się niezwykle wysoki. Nasz reprezentant miał dopiero 27. wynik na listach światowych za 2024 rok (82,69 m), co jednak nie znaczyło, że jest bez szans. Rzut w takich granicach zdawał się gwarantować udział w bezpośredniej rywalizacji o medale.

Paryż 2024. Niesamowity poziom kwalifikacji

Trzy lata temu w Tokio pierwszym, który do finału nie awansował był Egipcjanin Ihab Albdelrahman, który rzucił w eliminacjach 81,67 m. Niestety dla Polaka w tym roku poziom jeszcze poszedł w górę. Najlepszy w kwalifikacjach okazał się Hindus Neeraj Chopra z wynikiem 89,34 m, mistrz olimpijski z Tokio, który zanotował swój najlepszy wynik w bieżącym sezonie.

Krukowski również spisał się bardzo dobrze, rzucił 82,34 m, czyli zaledwie 35 cm krócej od rekordu sezonu. To jednak do awansu nie wystarczyło. Aby go wywalczyć, należało rzucić co najmniej 82,91 m, tyle ile Fin Lassi Etelatalo, ostatni z dwunastu zakwalifikowanych. Polaka od niego oddzielił jeszcze Japończyk Genki Dean (82,48). Zarówno nasz reprezentant, jak i zawodnik z Kraju Kwitnącej Wiśni mogą mówić o bardzo dużym pechu.

Marcin Krukowski znów bez powodzenia na igrzyskach

Ich wyniki to dwa najlepsze rezultaty jakie, kiedykolwiek nie dały awansu do finału. Dosłownie na każdych innych igrzyskach Polak z Japończykiem braliby udział w bezpośredniej rywalizacji o medale. Niestety tym razem zabrakło, a dla Krukowskiego to kolejne olimpijskie rozczarowanie. Do Tokio w 2021 roku jechał z drugim wynikiem na listach światowych, ale tam rzucił jedynie 74,65 i też odpadł w eliminacjach. Finału w Paryżu nie wywalczyli też dwaj pozostali Polacy. Cyprian Mrzygłód rzucił 78,50 m (23. miejsce), a Dawid Wegner 76,89 m (26. lokata).