Hiszpanie ogłaszają. Oto skład Barcelony na dzisiejszy mecz w Lidze Mistrzów

FC Barcelona miała ostatnio dość przeciętny okres. Remis z Realem Betis, porażka z Borussią Dortmund czy niezbyt przekonujące zwycięstwa z Leganes oraz Celtą Vigo tylko to potwierdziły. Mimo to, choć były momenty kryzysowe, udało się w sobotę sięgnąć po drugie trofeum w tym sezonie - Puchar Króla. Piłkarze Hansiego Flicka pokonali Real Madryt po dogrywce 3:2, a decydującego gola strzelił Jules Kounde.

Kataloński zespół nie miał jednak zbyt dużo czasu na świętowanie. Nie ma co się dziwić, gdyż do zgarnięcia są jeszcze dwa tytuły - mistrzostwo Hiszpanii oraz Liga Mistrzów. Aby odzyskać europejskie trofeum po 10 latach, trzeba najpierw wyeliminować w półfinale będący ostatnio w kryzysie Inter. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w środęna Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuic. Wiemy, że Flick nie będzie mógł skorzystać z Alejandro Balde czy Roberta Lewandowskiego.

W jakim składzie FC Barcelona rozpocznie zatem ten mecz? "Mundo Deportivo" zaznacza, że choć Wojciech Szczęsny, Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Lamine Yamal oraz Raphinha dopiero co rozegrali 120 minut w Pucharze Króla, to są "kluczowi" dla Flicka. - Kto zagra z Interem? 'Tek' zagra w Lidze Mistrzów, a następnie może zmienimy coś w La Lidze. Zdecydujemy o tym później, ale Szczęsny zagra w Lidze Mistrzów - powiedział Hansi Flick na wtorkowej konferencji prasowej.

Dziennikarze "MD" uważają, że nie dojdzie do żadnej zmiany w porównaniu do spotkania z Realem. Według nich taki skład rozpocznie mecz z Interem: Szczęsny - Kounde, Cubarsi, Inigo, Martin - Pedri, de Jong, Yamal, Olmo, Raphinha - Torres. Dokładnie tak samo sądzi "Sport". "AS" ma tylko wątpliwości co do jednej pozycji - tuż za plecami Torresa. Choć faworytem do wyjścia na boisko jest Dani Olmo, to gotowi do gry są również Gavi oraz Fermin Lopez.

Jeśli chodzi o Inter, Simone Inzaghi ma dość duży problem. Mistrzowie Włoch przegrali trzy ostatnie mecze z rzędu: 0:1 z Bologną FC w Serie A (tracąc gola w czwartej minucie doliczonego czasu gry), 0:3 z AC Milanem w Pucharze Włoch oraz w niedzielę 0:1 z AS Romą również w lidze. Mało tego, z FC Barceloną zagrać nie będzie mógł Benjamin Pavard, który doznał urazu. Wątpliwy jest też występ Marcusa Thurama.

Oto potencjalny skład Interu na mecz z FC Barceloną wg "Sportu": Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DiMarco - Thuram, Martinez. Spotkanie FC Barcelona - Inter odbędzie się w środę 30 kwietnia. Początek o godz. 21:00.