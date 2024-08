To z nimi Polki zagrają w ćwierćfinale igrzysk. Potem będzie jeszcze trudniej [DRABINKA]

Polskie siatkarki rozpoczęły turniej olimpijski od zwycięstw nad Japonią (3:1) oraz Kenią (3:0). W ten sposób zagwarantowały sobie awans do ćwierćfinału. O tym, z kim przyjdzie im się zmierzyć na tym etapie, zadecydowało ostatnie grupowe spotkanie z Brazylią.

Polskie siatkarki poznały przeciwniczki w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich

Obie drużyny przystępowały do niedzielnego meczu z dwoma zwycięstwami, zatem gra toczyła się o pierwsze miejsce w grupie B, dające teoretycznie łatwiejszego rywala w ćwierćfinale. Lepsze okazały się Brazylijki, które zwyciężyły 3:0 (25:21, 38:36, 14:25).

To oznacza, że w klasyfikacji generalnej fazy grupowej Polki zajęły piątą pozycję i zmierzą się z zespołem, który uplasował się w niej jako czwarty. Są to Amerykanki, drugi zespół grupy A, gdzie były gorsze tylko od Chinek (przegrały z nimi 2:3, za to wygrały 3:0 z Francuzkami i 3:2 z Serbkami).

Znane są także pozostałe potencjalne rywalki polskich siatkarek. W półfinale będą one mogły trafić na swoje pogromczynie, czyli Brazylijki albo Dominikanki. Natomiast w finale mogą zagrać z Włoszkami czy Chinkami, odpowiednio triumfatorkami grup C i A.

Drabinka polskich siatkarek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

ćwierćfinał - Polska vs Stany Zjednoczone

półfinał - Polska vs Brazylia/Dominikana

finał - Polska vs Włochy/Serbia/Chiny/Turcja

Wszystkie spotkania ćwierćfinałowe zostaną rozegrane 6 sierpnia, a półfinały 8 sierpnia. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 10 sierpnia, a finał na 11 sierpnia.