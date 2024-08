Kibice nie mogli uwierzyć w to, co widzą. To była tragedia. Czekamy prawie 50 lat

Nawet w transmisji telewizyjnej z Paryża było widać, że kibice w hali w trakcie drugiego seta przecierali oczy ze zdziwienia. Nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje w Arenie Sud 1. Sprawdzali, czy naprawdę widzą taką grę polskich siatkarzy w ostatnim meczu fazy grupowej igrzysk. Przed spotkaniem z Włochami każdy dopuszczał do siebie myśl, że mistrzowie świata mogą pokonać kadrę Nikoli Grbicia. Ale że w taki sposób?

Na szczęście skończyło się z nieco mniejszym wymiarem kary: Polacy poprawili grę i byli w stanie ugrać chociaż jednego seta. Pokazali w tym meczu dwie twarze i zostawili wszystkich z pytaniem: która z nich jest prawdziwa? A raczej nadzieją, że ta z trzeciej, wygranej partii, gdy potrafili pokazać kawał dobrej gry.

Polacy tradycyjnie kończą grupę na igrzyskach z porażką. Udało się jej uniknąć raz - gdy zdobyli złoto

Od początku meczu zapowiadało się na wysoką porażkę. Włosi byli od Polaków lepsi i to nie minimalnie, jak zazwyczaj w meczach obu tych drużyn, tylko o kilka poziomów. To była inna półka siatkarskiej jakości. Ostatecznie wrażenie po spotkaniu jest nieco inne: że Polacy potrafili im zagrozić, ale niestety tylko chwilowo. Koniec końców mecz z Włochami wpisał się w coś w rodzaju przykrej olimpijskiej tradycji ostatnich kilkudziesięciu lat gry naszych siatkarzy na igrzyskach.

Po dwóch zwycięstwach z Brazylią i Egiptem przyszła pierwsza porażka w fazie grupowej. Ona sprawia, że Polacy znów nie skończą fazy grupowej turnieju olimpijskiego "na czysto". Ostatni, jedyny raz w historii, udało się to w 1976 roku. Na tych historycznych igrzyskach, gdy Polacy nie przegrali ani jednego meczu i zdobyli złoto, nasz jedyny olimpijski medal męskiej siatkówki.

Wyniki polskich siatkarzy w fazie grupowej igrzysk olimpijskich:

Paryż 2024 - 2 zwycięstwa, 1 porażka

Tokio 2021 - 4 zwycięstwa, 1 porażka

Rio 2016 - 4 zwycięstwa, 1 porażka

Londyn 2012 - 3 zwycięstwa, 2 porażki

Pekin 2008 - 4 zwycięstwa, 1 porażka

Ateny 2004 - 3 zwycięstwa, 2 porażki

Atlanta 1996 - 0 zwycięstw, 5 porażek

Moskwa 1980 - 3 zwycięstwa, 1 porażka

Montreal 1976 - 4 zwycięstwa, 0 porażek

Monachium 1972 - 1 zwycięstwo, 4 porażki

Liczby straszyły. Po dwóch setach z Włochami była tragedia

Do trzeciego seta było tragicznie. Sam wynik 0:2 byłby jeszcze do przełknięcia, gdyby udało się nawiązać równą walkę z włoską drużyną. Tak jednak się nie działo, a liczby Polaków straszyły. 14 procent pozytywnego przyjęcia w drugim secie, 20 punktów zdobytych atakiem ze skutecznością 37 procent, cztery bloki przy dziewięciu rywali, czy osiem błędów na zagrywce przy tylko dwóch serwisach dających punkty.

Indywidualnie też było kiepsko - Wilfredo Leon skończył tylko jedną trzecią piłek otrzymanych w ataku, a Bartosz Kurek jedną czwartą. Chyba tylko o środkowych trudno było powiedzieć, że grają słaby mecz. Jednak inne elementy po prostu nie pozwalały ich odpowiednio wykorzystywać. Nie ukrywajmy: taką grą można było się załamać.

Polacy uniknęli bolesnego gongu. Pokazali inną, lepszą twarz

Jednak potem coś drgnęło. Pojawił się dobry fragment gry Polaków - przegrywali 10:12, ale zrobili z tego grę na równi z niewielką przewagę od 16:15 do 20:19. Pojawiały się coraz lepsze ataki, Polacy dociskali Włochów, a twarzą tej lepszej wersji polskiego zespołu był ciągnący grę na skrzydle Kamil Semeniuk. Włosi na chwilę znów przejęli kontrolę nad setem i przez moment wydawało się, że nawet pomimo lepszej gry drużyny Nikoli Grbicia i jej walki do końca skończy się porażką 0:3. To byłby bolesny gong - że nawet gdy Polakom wreszcie szło, to nie na tyle, by udowodnić to wygranym setem.

To była już jednak inna twarz Polaków - tych, którzy wyrywają punkty i praktycznie nie ma dla nich sytuacji bez wyjścia. Tak było i tym razem. Zyskali piłkę meczową, a ją na punkt decydujący o wygranej w tym secie asem serwisowym zamienił Bartosz Kurek. Ten sam, który jeszcze przed chwilą raz po raz wyrzucał piłki w aut w ataku, a na zagrywce miał już dwa błędy. Polacy się podnieśli i wreszcie można było zacząć myśleć o czymś innym niż ich błędach. Wreszcie zaczęli znajdować i wykorzystywać słabości rywali. To nie tak, że ich gra stała się perfekcyjna - ale wreszcie była skuteczna i na pewno nie martwiła już tak jak w pierwszej fazie meczu.

Dwa pierwsze sety przez dwie kolejne noce będą nas męczyć w koszmarach. Ale jest też promyk nadziei

Jeśli skończyłoby się 0:3, praktycznie nie mielibyśmy, o czym rozmawiać. Gdyby Polacy odwrócili wynik tego spotkania i wygrali, moglibyśmy się zachwycać tym, jak odmienili swoją grę. Zostaliśmy gdzieś po środku. Wynik 3:1 dla rywali sprawia, że będziemy pamiętać zarówno to, jak słabo wyglądały pierwsze dwa sety, jak i ten lepszy fragment spotkania dla zespołu Nikoli Grbicia.

I trudno stwierdzić, jakie podejście w te dwa długie dni do poniedziałkowego ćwierćfinału, byłoby lepsze. Z jednej strony jest mało pewności w stosunku do tego, co zaprezentowali polscy siatkarze przed kluczowym meczem tego turnieju, a to, co wydarzyło się w pierwszym i drugim secie będzie nas w te dwie kolejne noce męczyć w koszmarach. Z drugiej strony jest promyk nadziei: cały mecz nie wyglądał w ten sposób, a Polacy potrafili się pozbierać - choć nie na tyle, by wygrać.

Jest w nas sporo niepokoju - bo porażka, bo długa gry w słabym stylu, a nadchodzi ćwierćfinał. Polacy muszą czerpać z tego, co w tym meczu i przez lata w ich wykonaniu było stałym punktem programu: że potrafią się podnieść i zawalczyć w kluczowych momentach tak jak nikt inny. Tylko to będzie się liczyło w poniedziałek przeciwko Słoweńcom.