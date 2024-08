Nie udało się! Oto tabela po porażce Polaków z Włochami

Reprezentacja Polski przyjechała do Paryża z dużymi nadziejami. Kibice liczą, że uda się przełamać nie tylko "klątwę ćwierćfinałów" - to ten etap imprezy przez ostatnie pięć turniejów okazywał się barierą nie do przejścia - ale i zdobyć medal. Po gładkim pokonaniu Egiptu (3:0) i morderczym meczu z Brazylią (3:2) zawodnicy Nikoli Grbicia w sobotę zmierzyli się z Włochami.

Polska przegrywa z Włochami, ale awansuje do ćwierćfinału. Tak wygląda jej sytuacja w tabeli

Niestety siatkarze z Półwyspu Apenińskiego już w pierwszym secie pokazali wielką klasę. Choć przegrywali 8:10, to w ostatecznym rozrachunku wygrali aż 25:15. Siatkarze Ferdinando de Giorgiego, trenera dobrze znanego nad Wisłą, większych szans nie dali Polakom także w drugim secie. Tym razem wygrali 25:18.

Trzecia partia była zdecydowanie bardziej wyrównana. Biało-Czerwoni odzyskali rytm i dzięki asowi serwisowemu Bartosza Kurka i zachowaniu zimnej krwi wygrali 26:24. Jednak w czwartym secie znów lepsi okazali się Włosi, którzy wygrali 25:20.

Pomimo porażki Polacy zagrają w ćwierćfinale igrzysk. Przepustkę do tej fazy turnieju wywalczyli sobie już wcześniej - wygrywając z Brazylią 3:2. Niestety przegrana z urzędującymi mistrzami świata oznacza, że w 1/4 finału zameldują się jako druga drużyna swojej grupy, a nie jej zwycięzca.

Grupę B zdominowali Włosi, którzy wygrali każdy z trzech meczów i stracili tylko dwa sety. Na koncie Polaków pozostało pięć punktów, zaś Brazylijczycy z czterema oczkami na koncie zajęli trzeciąBpozycję. Tabelę zamknął outsider - Egipt. Afrykanie jako jedyny zespół igrzysk nie zdołali wygrać w Paryżu nawet seta.

Tabela "polskiej" grupy na IO w Paryżu:

Włochy - 3 mecze, 9 pkt, bilans setów: 9:2 Polska - 3 mecze, 5 pkt, bilans setów: 7:5 Brazylia - 3 mecze, 4 pkt, bilans setów: 6:6 Egipt - 3 mecze, 0 pkt, bilans setów: 0:9.

Teraz przed Biało-Czerwonymi walka o strefę medalową. Ćwierćfinały zostaną rozegrane 5 sierpnia, półfinały dwa dni później, mecz o trzecie miejsce 9 sierpnia, a wielki finał olimpijskiego turnieju siatkarzy zaplanowano na 10 sierpnia.