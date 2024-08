Bolesne błędy Polaka. Komentator TVP: "To jest katastrofa"

Mateusz Polaczyk wrócił na igrzyska olimpijskie po ponad 10 latach oczekiwania. We wtorkowych eliminacjach w kajakarstwie górskim zaprezentował się z dobrej strony, co dało mu awans do półfinału. Ten rozpoczął się w czwartek o godzinie 15:30.

Bolesne błędy Polaczyka. To nie tak miało wyglądać

Polak wystartował jako ósmy. Niestety nie może być zadowolony ze swojej postawy. Polaczyk zawiódł i trzykrotnie zahaczył o bramki, przez co dostał sześć karnych punktów. Ostatecznie zakończył spływ w czasie 98,49 sekundy, co wówczas dało mu trzecie miejsce. Do finału awansuje najlepsza dwunastka. - To jest katastrofa - powiedział komentator TVP Sport.

Z każdym kolejnym startem Polaczyk spadał na coraz niższe miejsca w klasyfikacji i finał się oddalał. W pewnym momencie do końca pozostało już jedynie sześciu zawodników, a Polak był już na ósmej pozycji. Niektórzy zawodnicy również bardzo zawiedli. Mowa o Finnie Butcherze i Pepe Goncalvesie, którzy otrzymali 50 punktów karnych. Mimo to Polaczyk nie zdołał zakwalifikować się do finału. Zakończył zmagania na 13. miejscu. Może zatem mówić o sporym pechu. Finał zaplanowany jest na godzinę 17:30.

Ostateczna klasyfikacja półfinału w kajakarstwie górskim

1. Joseph Clarke 89,51

2. Noah Hegge 91,24

3. Titouan Castryck 91,56

4. Felix Oschmautz 91,86

5. Jakub Grigar 92

6. Jiri Prskavec 92,53

7. Martin Dougoud 93,07

8. Giovanni De Gennaro 93,47

9. Isak Ohrstrom 94,69

10. Timothy Anderson 94,95

11. Quan Xin 95,95

12. Pau Echaniz 96,11

....

13. Mateusz Polaczyk 98,49

Przypomnijmy, że wcześniej srebrny medal w kajakarstwie górskim zdobyła Klaudia Zwolińska. Polka zakończyła zmagania w czasie 97.53 sekundy.