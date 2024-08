Nie do wiary, co zrobiła Chinka ze Świątek. Świat nie widział tego od ponad 3 lat...

Iga Świątek zagrała 12 kończących uderzeń, a Qinwen Zheng – 14. Ale Polka popełniła przy tym aż 36 niewymuszonych błędów, a Chinka – zaledwie 13. To są liczby, które nie mówią, tylko krzyczą!

REKLAMA

Zobacz wideo Żyżyński: "Collins chciała uderzyć piłką w Igę. To nie jest ładne"

Ale my nie krzyczmy. Mimo że emocje na pewno w nas buzują. Świątek to niekwestionowana królowa Roland Garros. Na tych kortach była w turnieju olimpijskim absolutną faworytką. Na jej zwycięstwo nad Zheng w półfinale bukmacherzy wystawiali śmieszne kursy – gdyby wygrała, to wzbogacić można by się było o pięć groszy na złotówce. Na Chinkę było ponadsiedmiokrotne przebicie.

Polska straciła największą szansę na złoto

Bukmacherzy szacowali też, że Świątek to zdecydowanie najpoważniejsza kandydatka do złota całej olimpijskiej reprezentacji Polski na igrzyskach Paryż 2024. Niestety, najwyraźniej Iga nie udźwignęła tego ciężaru.

Jej mecz z Zheng był trudny do oglądania. Pierwszego seta Iga przegrała 2:6, przy czym aż cztery pełne gemy oddała rywalce niewymuszonymi błędami (popełniła ich 16, a do wygrania gema mogą wystarczyć cztery punkty). W drugim jeszcze trudniej patrzyło się na to, jak Świątek trwoni gigantyczną przewagę. Prowadziła 4:0, przegrała 5:7. To jej się normalnie nie zdarza. A już w Paryżu – nigdy!

Żeby przypomnieć sobie ostatni przegrany przez Igę mecz na tej ziemi, trzeba cofnąć się aż o ponad trzy lata. To było 9 czerwca 2021, w ćwierćfinale Roland Garros. Wtedy Świątek uległa Marii Sakkari 4:6, 4:6. Wtedy Iga nie była jeszcze światową numer jeden, dominatorką.

Jazda, Iga! Brąz też jest piękny

W półfinale igrzysk Świątek przegrała pierwszy mecz na kortach Roland Garros po serii 25 zwycięstw. Strasznie szkoda, że coś się skończyło, ale jednocześnie pamiętajmy, że coś trwa. Już dzień po tej porażce Iga dostanie szansę na poprawkę. W piątek zagra o brązowy medal (z Chorwatką Vekić albo Słowaczką Schmiedlovą). Roland Garros w wydaniu olimpijskim to jedyny taki Roland, w którym można zostać po przegranym spotkaniu – właśnie tym półfinałowym – i trzeba z tego skorzystać.

Iga nadal jest tu królową. Jej bilans na tych kortach to w tym momencie 39 meczów wygranych i tylko trzy przegrane. W piątek musi spróbować go poprawić na 40-3 i wyjechać stąd z kolejną pamiątką. Przy czterech trofeach za wygrane przez Igę French Open (2020, 2022, 2023 i 2024) olimpijski brąz z fragmentami wieży Eiffla też może się prezentować pięknie. Żal, że uciekła gra o złoto, trzeba przełożyć na coś konstruktywnego. Wyzwanie jest duże, ale Świątek nie takie rzeczy już robiła.