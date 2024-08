Zheng pokazała klasę po meczu. Oto co powiedziała o Świątek

Iga Świątek nie zdobędzie olimpijskiego złota w Paryżu. Czterokrotne zwyciężczyni Rolanda Garrosa na swoich ulubionych kortach była zdecydowaną faworytką, ale półfinał zupełnie nie ułożył się po jej myśli. Pierwszego seta przegrała do dwóch. W kolejnym próbowała wyrównać stan rywalizacji. Prowadziła już 4:0, ale wtedy wszystko się załamało. Qinwen Zheng zdołała wyrównać, a niedługo później wygrała 7:5 i awansowała do wielkiego finału.

To dlatego Zheng pokonała Igę Świątek. "Dzisiaj powiedziałam sobie"

Zwycięstwo Chinki wciąż jest ogromnym szokiem, również dla niej samej. - Jest bardzo szczęśliwa. Szczęście to za mało, by opisać emocje, które teraz czuję. Zawsze miałam duże oczekiwania co do igrzysk olimpijskich, ale wiem, jak trudno jest się tu dostać. Każdy mecz był dla mnie bardzo stresujący, ponieważ naprawdę chcę zdobyć coś dla swojego kraju, a teraz jestem tu, gdzie jestem i po prostu dałam niesamowity mecz dla publiczności - mówiła po spotkaniu w rozmowie z Eurosportem.

Dla Zheng było to pierwsze zwycięstwo nad Świątek, mimo że obie panie mierzyły się już po raz siódmy w karierze. 21-latka wyciągnęła jednak wnioski z wcześniejszych porażek. - Cóż, grałam wcześniej dużo meczów z Igą. Zawsze byłam tą, która więcej pudłowała niż ona. Ale też zawsze byłam tą, która miała więcej winnerów, a mimo to zawsze przegrywałam mecze. Dzisiaj powiedziałam sobie, że muszę być bardziej cierpliwa niż Iga. Jeśli chce ze mną wygrać ten mecz, musi cały czas wygrywać akcje - tłumaczyła.

Zheng pokonała Igę Świątek. Piękne słowa o Polce. "Ona jest absolutnie wyjątkowa"

Miała też przygotowaną specjalną strategię. - To był mój plan na grę. Starałam się grać konsekwentnie i zmieniać warianty, kiedy tylko mogę, schodzić do środka, nie spieszyć się... Ona jest absolutnie wyjątkowa. Jest tak świetną zawodniczką, że gra o tytuły Wielkiego Szlema. Mecze z nią nigdy nie są łatwe - dodała.

W finale olimpijskim Zheng zmierzy się z Donną Vekić lub Anną Karoliną Schmiedlovą. Mecz odbędzie się w sobotę, więc będzie miała jeden dzień na regenerację, a ten na pewno się przyda. - Długo nie spałam i jestem superzmęczona. Moje ciało jest na granicy wytrzymałości, ale ta dodatkowa energia tego turnieju mnie podtrzymuje. Pamiętam, że w Australian Open (Zheng doszła tam do finału - przyp. red.) też byłam bardzo zmęczona, ale, czułam, że jestem w stanie grać dalej. Dzisiaj, mimo że jestem zmęczona, też to czuję, nawet teraz. Jeśli musiałabym, to spędziłabym nawet kolejne trzy godziny na korcie dla mojego kraju - zakończyła.