W sieci wrze po ostatecznej decyzji TVP ws. Babiarza

- Świat bez nieba, narodów, religii to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział Przemysław Babiarz na temat piosenki "Imagine" Johna Lennona. Za te słowa komentator został zawieszony i odsunięty od komentowania igrzysk. Decyzja władz TVP wywołała ogromną burzę. Babiarza poparli nawet koledzy z pracy. W efekcie po kilku dniach został przywrócony do pracy.

"Dziś w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora generalnego Telewizji Polskiej Tomasza Syguta oraz dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego z Przemysławem Babiarzem. W wyniku przeprowadzonych rozmów, na wniosek dyrektora TVP Sport, Tomasz Sygut cofnął zawieszenie komentatora w relacjonowaniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu" - czytamy w oświadczeniu.

Berkowicz zareagował na decyzję w sprawie Babiarza

Ostateczna decyzja TVP w sprawie komentatora ucieszyła większość kibiców, którzy stanęli za nim murem. Głos zabrał między innymi Konrad Berkowicz. Poseł Konfederacji stwierdził, że władze telewizji nie powinny zakończyć jedynie na przywróceniu Babiarza do pracy. "Przemysław Babiarz odwieszony. W piątek wraca do komentowania Igrzysk. Teraz zarząd TVP powinien publicznie go przeprosić…" - napisał na Twitterze.

"Przemysław Babiarz wraca na antenę i do komentowania igrzysk od piątku. Jedyna możliwa decyzja. Ale straty wizerunkowe TVP i tak poniosła." - dodał Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy". "Przemysław Babiarz wróci przed mikrofon! Apel redakcji TVP, Romana Kołtonia, niemalże całego środowiska i kibiców został wysłuchany." - skwitował Michał Skiba z Viaplay.

TVP oświadczeniu dodało, że Babiarz wróci do komentowania już w piątek. Tego dnia skomentuje zawody lekkoatletyczne.