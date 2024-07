Świątek z Tokio już nie ma? Pierwszy trener Polki mówi, co się zmieniło

Rywalizacja tenisowa podczas igrzysk olimpijskich trwa. Iga Świątek już dziś (poniedziałek 29 lipca) zmierzy się z Francuzką Diane Parry o awans do trzeciej rundy. Polka bez wątpienia jest murowaną faworytką, ale najważniejszy mecz rozegra w głowie. Jeżeli tam będzie w porządku, na korcie też. Wątpliwości co do tego nie ma pierwszy trener raszynianki Artur Szostaczko. W rozmowie z TVP Sport wskazuje, dlaczego w Paryżu oglądamy inną Igę niż w Tokio.

