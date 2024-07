Dramat Polaka w półfinale igrzysk. Nie tak miało być

Igrzyska olimpijskie rozpoczęły się na dobre. W niedzielę Polska wywalczyła pierwszy medal. Wszystko dzięki Klaudii Zwolińskiej, która zajęła drugie miejsce w kategorii K1 w kajakarstwie górskim. - Bardzo się cieszę, wszystko, co sobie zaplanowałam na te zawody, mi wyszło - mówiła srebrna medalistka. W jej ślady chciał iść rodak Ksawery Masiuk. Niestety rywalizacja nie ułożyła się po jego myśli.

Ksawery Masiuk bez medalu na igrzyskach olimpijskich

Masiuk był jedną z naszych największych nadziei medalowych w Paryżu. To dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata seniorów na 50 m stylem grzbietowym. We Francji jednak całkowicie zawiódł. Wprawdzie wygrał swój wyścig eliminacyjny na 100 m stylem grzbietowym z czasem 53,08 s, dzięki czemu awansował do półfinału, ale na tym etapie rywalizacji sobie nie poradził.

Początek miał całkiem udany i liczył się w walce o finał. Po połowie dystansu był minimalnie poza podium. Jednak później osłabł i to zdecydowanie. Na tyle, że uzyskał gorszy wynik niż w eliminacjach. Dystans przepłynął w czasie 53,44 s. To dało mu szóstą lokatę w grupie, a 12. w całym półfinale. Tym samym nie zakwalifikował się do ostatniego etapu zmagań - przepustkę wywalczyła najlepsza ósemka. Wszystkiemu dość niespodziewanie przyglądał się Antoine Griezmann. Gwiazda reprezentacji Francji w piłce nożnej przybyła do hali i z bliska obserwowała pływaków.

Polscy fani zawiedzeni wynikiem Masiuka

Taki wynik dość mocno rozczarował kibiców, o czym dali znać w mediach społecznościowych. "Słabiutko", "Kiepski występ", "A tak dobrze szło", "Balonik pękł" - pisali. Finał pływania na 100 m stylem grzbietowym zostanie rozegrany w poniedziałek. Niestety zabraknie w nim Polaka. Nie uda mu się zdobyć medalu w debiucie na igrzyskach olimpijskich. O krążek będzie miał okazje powalczyć m.in. Jiayu Xu, który wygrał półfinał z czasem 52,02 s.

Ksawery Masiuk to jeden z najbardziej utalentowanych pływaków w naszym kraju. Na koncie ma wiele medali zdobytych na arenie międzynarodowej. Oprócz brązowych medali mistrzostw świata może też pochwalić się aż trzema srebrnymi krążkami, a także trzecim miejscem mistrzostw Europy. Po medale sięgał w różnych konkurencjach - m.in. 50 m stylem grzbietowym czy 4x100 m stylem zmiennym. Wiele krążków zdobył też jako junior. To czterokrotny mistrz świata, a także sześciokrotny mistrz Europy.