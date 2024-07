Andrzej Duda od razu zareagował na sukces Zwolińskiej. Co za słowa!

Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie trwają od dwóch dni i już doczekaliśmy się pierwszego medalu dla Polski. W niedzielę zdobyła go Klaudia Zwolińska. Kajakarka górska znakomicie spisała się w finale, gdzie zajęła drugą lokatę z czasem 97.53. Dosłownie o włos przegrała z mistrzynią Jessicą Fox. Australijka przepłynęła dystans w czasie 96.08. To największy sukces w karierze naszej rodaczki.

Andrzej Duda i Władysław Kosiniak-Kamysz gratulują Zwolińskiej. Emocjonalne wpisy

Nic więc dziwnego, że szybko zaczęły spływać gratulacje. Pod wrażeniem występu Zwolińskiej byli nie tylko kibice i dziennikarze, ale najważniejsi politycy w państwie. Mowa m.in. o Andrzeju Dudzie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej szybko zamieścił stosowny wpis na X.

"Jest!!! Klaudia Zwolińska otwiera worek medali dla polskiej reprezentacji olimpijskiej w Paryżu! Po 24 latach od Sydney mamy srebrny medal w kajakarstwie górskim kobiet w kategorii K1! Brawo! Gratulujemy i dziękujemy! Wspaniały sukces!" - napisał.

W ślad za nim poszedł Władysław Kosiniak-Kamysz, a więc szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak zauważył, medal zdobyty przez Zwolińską, ma szczególne znaczenie dla naszego kraju, a także dla samego polityka, który ma powiązania z wojskiem. Okazuje się bowiem, że kajakarka górska ma stopień szeregowej.

"Fenomenalny finał w kajakarstwie górskim K1! W pełni zasłużony srebrny medal wędruje do szer. Klaudii Zwolińskiej z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego! Jest to pierwszy medal zdobyty przez reprezentanta Polski, żołnierza Wojska Polskiego podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu" - podkreślał minister.

Krążek zdobyty przez Zwolińską wiąże się nie tylko z ogromnym prestiżem, ale i wysokim wynagrodzeniem finansowym. Choć MKOl nie płaci olimpijczykom, to PKOl i Ministerstwo Sportu i Turystyki zadbało, by polscy medaliści nie wrócili do kraju z pustymi rękoma. Otrzymają oni gigantyczne pieniądze.