Ekspresowy koniec meczu Gauff. Drugi set trwał tylko 21 minut

Coco Gauff należy do ścisłego grona faworytek do zdobycia medali na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i potwierdziła to w pierwszym meczu. Amerykanka potrzebowała jedynie 58 minut, by wygrać z Ajlą Tomljanović w I rundzie zmagań na paryskich kortach. W jednym z setów zaliczyła też "bajgla", a więc zwycięstwo do zera.

