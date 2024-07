Show Zwolińskiej przed kamerami TVP! "Gadam takie głupoty, że szok!"

"Przed finałem eksperci zapowiadali, że do zdobycia medalu potrzebny będzie czas poniżej stu sekund. Pierwsze zawodniczki miały problem z przekraczaniem tej bariery. 25-latka od początku płynęła jednak znakomicie i nie popełniała błędów" - pisał Kacper Ciuksza ze Sport.pl. Ostatecznie nasza zawodniczka dała nam ogromne powody do radości, gdyż z czasem 97,53 s zdobyła srebro olimpijskie.

Pierwsze słowa Zwolińskiej po zdobyciu srebra olimpijskiego. "Jeszcze do końca w to nie wierzę"

Osiągnięcie 25-latki jest imponujące, zwłaszcza że to nasz pierwszy medal na IO w Paryżu. Dodatkowo sama zainteresowana miała ogromną motywację, by poprawić wynik sprzed trzech lat, kiedy w Tokio zajęła piątą lokatę. Przyznała, że nie może powstrzymać wzruszenia.

- Zaraz się po prostu popłaczę - zaczęła - Bardzo się cieszę, wszystko, co sobie zaplanowałam na te zawody, mi wyszło. Slalom to techniczny sport, w którym łatwo popełnić błąd. Ja wszystko dobrze wytrzymałam, nie tylko pod względem sportowym, ale również całą olimpijską atmosferę, logistykę - przekazała na gorąco, cytowana przez Polski Związek Kajakowy.

Zwolińska zwróciła uwagę na to, że na ten medal czekaliśmy ponad 20 lat. - Starałam się też skupiać na finale, bo wiedziałam, że to po nim rozdają medale. Jeszcze do końca w to nie wierzę, ale jestem przeszczęśliwa - stwierdziła. Kajakarka dodała też, że to niezwykłe osiągnięcie dedykuje swojemu tacie. - Biegł przy mnie całą trasę. Dopingował. Przez całą karierę pomagał, odwoził i przywoził na treningi. To srebro jest wręcz nierealne! Ja serio to zrobiłam! - zacytował jej słowa na X Mateusz Ligęza.

Trener Rafał Polaczyk podkreśla natomiast dumę, jaką odczuwa po tym sukcesie. - Czuję się niesamowicie, bo były to ogromne emocje. Sam pływałem i najchętniej przed startem bym się z Klaudią zamienił, bo na brzegu są zdecydowanie większe nerwy - wyjaśnił.

Klaudia Zwolińska rozbudziła apetyt na kolejne medale. Te słowa napawają optymizmem

Zaznaczył, że przed rozpoczęciem rywalizacji mieli jasny cel, jakim był medal. - Klaudia systematycznie uświadamiała wszystkich, że w jej jeździe jest stabilność. Jest też mistrzynią jazdy pod presją, więc przy tej 14-tysięcznej publiczności warunki miała idealne. Jesteśmy z niej dumni, podobnie jak wszyscy kibice - oznajmił.

To samo potwierdziła Zwolińska. - Ja miałam dawno rozbudzony apetyt na medal. Wiedziałam jednak, że trzeba do tego podejść z pokorą. Okres przygotowawczy przepracowałam na 100 proc. Naprawdę dużo poświęciłam, żeby tu być - powiedziała dla TVP Sport. - Chciałabym podziękować za wszystkie dobre rady. Mogłabym wymieniać godzinami, ale nie mamy na to czasu. Dziękuję wszystkim i jestem w ciężkim szoku, że to się udało i to na takim poziomie. Mega się cieszę. Nie wiem, co mam powiedzieć, pewnie już gadam takie głupoty, że szok! - dodała rozentuzjazmowana medalistka.

Ma nadzieję, że to nie jest ostatni krążek, gdyż weźmie udział jeszcze w dwóch konkurencjach - kanadyjce oraz slalomie ekstremalnym. - Jestem na tyle poważną osobą, że podejdę zmotywowana do każdego startu. Taka jest prawda, że teraz mam chwilę odpoczynku, ale potem muszę znów odpowiednio się skoncentrować, żeby nie zawieść. Nie ukrywam, że ten medal wzmocnił moją pewność siebie - wyjaśniła.

Kolejny nasz olimpijczyk, a ponadto partner Zwolińskiej Grzegorz Hedwig również bardzo przeżywał przejazd. - Czekaliśmy tyle lat na ten medal i w końcu go mamy, więc bardzo się cieszę. Dopingowaliśmy Klaudię, bo to też pomaga - podsumował.

- Taki sukces na pewno wpłynie pozytywnie nie tylko na naszą grupę, ale również na całe polskie kajakarstwo i polski sport. To pierwszy medal dla naszego kraju na tych igrzyskach, więc radość jest podwójna. Klaudia była spokojna, wie, że jest mocna i zrobiła to, co miała zrobić - zakończył.