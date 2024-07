Świątek zobaczyła, że idzie Nadal. Oto co zrobiła. Becker: Przepiękne

Tenis to jedna z konkurencji podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W tym roku rywalizacja będzie odbywać się na kortach ziemnych Roland Garros, co może być przewagą dla Igi Świątek (1. WTA). Polka wygrywała turnieje wielkoszlemowe w Paryżu w 2020, 2022, 2023 i 2024 r. Jej pierwszą rywalką podczas igrzysk będzie Irina-Camelia Begu z Rumunii (136. WTA), a zdaniem ekspertów Świątek miała bardzo ciężkie losowanie. W ćwierćfinale Iga może trafić na Łotyszkę Jelenę Ostapenko (11. WTA), a w półfinale na Jelenę Rybakinę (4. WTA).

Zobacz wideo Iga Świątek: Tata na siłę zabierał nas na treningi [Fragment rozmowy z 2018 roku]

"Iga dostała bardzo trudną drabinkę. Absolutny koszmar… gdyby nie Roland Garros i mączka" - piszą eksperci. Amerykański magazyn sportowy "Sports Illustrated" przewiduje, że to właśnie Świątek zdobędzie złoty medal podczas rywalizacji singlistek w Paryżu. "Świątek wygrała 21 meczów z rzędu na kortach Rolanda Garrosa, gdzie odbywają się igrzyska olimpijskie" - czytamy.

O tym, kiedy odbędzie się mecz Świątek - Begu w pierwszej rundzie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, powinniśmy się dowiedzieć w piątkowy wieczór.

Co za spotkanie w Paryżu. "Dwójka najlepszych graczy na mączce"

W środę doszło do wyjątkowego spotkania na korcie Philippe Chatrier. Świątek miała okazję spotkać Rafaela Nadala (161. ATP), który pojawił się na treningu i zbił "piątkę" z Igą. Poza tym duetem na treningu obecny był Carlos Alcaraz (3. ATP) oraz Beatriz Haddad Maia (22. WTA). Jak nietrudno się domyślić, to nagranie spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem kibiców oraz internautów. "Dwójka najlepszych graczy na kortach ziemnych", "wyobraźcie sobie, że oni zagraliby miksta. To by się skończyło, zanim by się zaczęło", "zalewam się łzami" - czytamy.

"Przepiękne sceny z Paryża między Rafą a Igą" - dodaje Boris Becker, były legendarny tenisista.

Boris Becker screen

Warto dodać, że Świątek zagra na igrzyskach tylko w singlu w związku z problemami zdrowotnymi Huberta Hurkacza. Z kolei Nadal poza grą w singlu pojawi się w turnieju deblowym w duecie z Carlosem Alcarazem. Pierwszym rywalem Rafy w singlu będzie Marton Fucsovics z Węgier (83. ATP), a w pierwszej rundzie debla przeciwko duetowi Alcaraz - Nadal zagra argentyńska para Maximo Gonzalez - Andres Molteni.

Nie należy wykluczać, że to ostatni sezon Nadala w zawodowej karierze. - Trudno mi powiedzieć, co wydarzy się w przyszłości. Istnieje bardzo duża szansa, że za rok już tu nie zagram, ale jeszcze nie mogę powiedzieć tego z całą pewnością. Może ta sytuacja się zmieni w ciągu najbliższych dwóch miesięcy - mówił Hiszpan po porażce 0:3 z Niemcem Alexandrem Zverevem (4. ATP) w pierwszej rundzie Roland Garros.