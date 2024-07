Boris Becker powiedział, co myśli o Świątek. "Współczuję"

W obecnym sezonie Iga Świątek kompletnie zdominowała damską rywalizację w tenisie. Choć na Wimbledonie poległa już na trzeciej rundzie po porażce z Juliją Putincewą, to wcześniej na mączce zwyciężała kolejno w Madrycie, Rzymie i Paryżu. Tak się składa, że tegoroczne igrzyska będą rozgrywane właśnie w stolicy Francji, gdzie Polka na tej nawierzchni jest po prostu bezkonkurencyjna.

Ekspert przemówił ws. Świątek na igrzyskach. Te słowa nie pozostawiają złudzeń

To sprawia, że liderka rankingu WTA jest postrzegana jako największa faworytka do złota. Ostatnio w tym temacie głos zabrał Boris Becker. - Iga w tym sezonie na mączce prezentowała zupełnie inny poziom niż jej rywalki. Była poza ich zasięgiem - rozpoczął niemiecki ekspert w wywiadzie dla "Super Expressu", jednak po chwili zwrócił uwagę na ważny aspekt.

Chodzi o kalendarz rozgrywek, który obecnie jest niesłychanie napięty. - Tenisiści muszą sobie radzić z niesamowicie wyczerpującym terminarzem. Igrzyska są między Wimbledonem a US Open, a wcześniej był Roland Garros. Te wszystkie zmiany nawierzchni... A do tego Iga wygrywa tak dużo meczów, że praktycznie musiała grać non stop. Nie wiem, jak ci młodzi zawodnicy są w stanie radzić sobie z tym wszystkim fizycznie i mentalnie - tłumaczy sześciokrotny triumfator Wielkich Szlemów.

Na koniec Becker wprost przyznał, że według niego "sezony, w których były igrzyska, były najtrudniejsze". Porównał również tenisistów do sportowców z innych dyscyplin, którzy mogą przygotowywać się tylko igrzysk zdecydowanie dłużej. - Zawodnicy w wielu innych dyscyplinach mogą skupić się wyłącznie na igrzyskach. Ale nie tenisiści. Dla nich terminarz jest po prostu brutalny i aż im współczuję - bił na alarm.

Impreza w Paryżu rozpocznie się w piątek, natomiast tenisiści wyjdą na korty w sobotę. Iga Świątek rozpocznie od starcia z Rumunką Iriną Camelią-Begu. W przypadku zwycięstwa zmierzy się z Argentynką Nadią Podoroską lub Francuzką Diane Parry.